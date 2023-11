Come si è arrivati dalla bugia di un'adolescente alla decapitazione di un insegnante

Una piccola bugia adolescenziale, l'accanimento di un padre, un "premio" da trecento euro e un giovane radicalizzato che agisce in nome di Maometto. Sono questi alcuni degli elementi che hanno condotto tre anni fa all'atroce morte di Samuel Paty, l'insegnante francese di 47 anni decapitato da un giovane ceceno radicalizzato nei pressi della scuola dove insegnava. Ben tre processi cercheranno di ricostruire la catena di responsabilità che ha determinato uno degli omicidi più brutali della recente storia europea, cui è seguito ad ottobre di quest'anno l'omicidio di Dominique Bernard, un insegnante pugnalato a morte davanti alla sua scuola da un ex studente, anche lui di origini cecene. La Francia proverà a fare i conti con una serie di punti deboli del suo sistema, dalla radicalizzazione dei giovani all'inadeguatezza dell'intelligence, fino alla fragilità del suo corpo insegnante, troppo esposto ai contrasti di una società molto polarizzata.

Tre processi per un omicidio

Quella di Samule Paty è una vicenda che parte da una lezione in classe sulla libertà di parola e che la menzogna di una ragazza miscelata alla violenza degli adulti ha trasformato in dramma. Paty era un professore di storia e geografia nel collegio Conflans-Sainte-Honorine nel distretto di Yvelines, nella Francia settentrionale. Venne accoltellato e poi decapitato il 16 ottobre 2020 all'uscita della scuola da un rifugiato ceceno di 18 anni radicalizzato. A seguito di una vasta indagine quattordici persone sono state deferite in tribunale. Il processo principale si svolgerà alla fine del 2024 nei confronti di otto adulti davanti alla Corte d'assise speciale di Parigi per atti di terrorismo. Un altro processo, che prende avvio oggi 27 novembre, vedrà come protagonisti sei studenti, di età compresa tra i 13 e i 15 anni all'epoca dei fatti. A causa della minore età rischiano una pena massima di due anni e mezzo di carcere. Eppure sono tra i protagonisti di questa vicenda, in cui convivono inconsapevolezza e crudeltà.

Menzogne

Tutto parte da una tredicenne, descritta dagli insegnanti come "regolarmente assente e insolente". Il 7 ottobre del 2020 la giovane era stata esclusa dal collegio per motivi disciplinari. Una decisione che non aveva nulla a che fare con Samuel Paty. Eppure la ragazza, tornata a casa, aveva riferito ai suoi genitori di essere stata punita per essersi opposta al suo insegnante di storia e geografia. Nella sua versione distorta, il professore aveva chiesto agli studenti musulmani di lasciare l'aula prima di mostrare in classe le immagini del profeta nudo. In realtà la studentessa quel giorno era assente perché si era data malata. In classe Samuel Paty aveva tenuto un corso dal titolo "Situazione dilemma: essere o non essere Charlie. Una definizione di libertà". Il docente aveva semplicemente invitato coloro che potessero ritenersi offesi dalle caricature di Charlie Hebdo di distogliere lo sguardo mentre venivano mostrate. Nessuno studente musulmano era stato invitato ad uscire. Sposato e padre di un bambino di cinque anni, Paty in seguito è stato descritto come sensibile, amante del suo mestiere e attento alla riuscita degli studenti.

L'attacco sui social media

Il racconto della giovane ai genitori ha provocato però danni immediati. Suo padre, Brahim Chnina, ha accusato immediatamente Paty, denunciandolo come un "delinquente" e chiedendo il suo licenziamento. Ad aiutarlo nel lavoro di diffamazione è intervenuto Abdelhakim Sefrioui, un franco-marocchino di 63 anni tra i fondatori del Consiglio degli Imam di Francia, descritto come un "attivista islamico", che ha amplificato la copertura mediatica delle accuse nei confronti di Paty. Grazie alla diffusione sui social media, della battaglia viene a sapere Abdoullakh Anzorov, un cittadino russo di origini cecene di 18 anni, che vive ad Evreux, a un'ottantina di chilometri dal collegio. La distorsione è immediata. "Un insegnante ha mostrato il Messaggero di Allah nudo in classe ai suoi studenti di quarta elementare", ha scritto il 9 ottobre in una nota sul cellulare il giovane. Ci vorranno altri sette giorni prima che da rifugiato diventi un terrorista.

Complici per 300 euro

Insieme alla figlia di Brahim Chnina sono a processo altri cinque minorenni. Quando il 16 ottobre Anzorov si è presentato davanti al collegio si è rivolto a uno studente, offrendogli 300 euro. Verrà pagato se riesce a consegnargli l'insegnante al termine delle lezioni. I soldi fanno subito gola, come ha ammesso il ragazzo alle autorità. Chiede supporto a quattro compagni di classe, a cui spiega che un uomo vuole "vedere Monsieur Paty per poter essere filmato mentre chiede perdono per la caricatura del Profeta", risulta dai verbali. Di cosa si occupano i suoi complici nella missione? Descrivere l'insegnante al terrorista, seguire il docente per circa due ore, indicandolo all'uscita dalla scuola. I cinque spariscono non appena intascano i soldi. I giudici ritengono che non fossero a conoscenza del progetto terroristico dell'assassino, quindi in tribunale sono accusati di "associazione per delinquere finalizzata alla preparazione di violenza aggravata".

Gli adulti accusati di terrorismo

Samuel Paty è stato ucciso alle 16:45 circa, decapitato dopo aver subito diverse coltellate. Sul suo account Twitter Anzorov si è premurato di postare una foto della testa mozzata accompagnata da questo messaggio: "A Marcon [il riferimento errato è al presidente francese Emmanuel Macron, ndr], il capo degli infedeli, ho giustiziato uno dei vostri cani dell'inferno che ha osato sminuire Maometto". Il ceceno è stato ucciso pochi minuti dopo dagli agenti di polizia. Li aveva minacciati con la sua pistola. Dal 12 novembre al 20 dicembre 2024 si terrà invece il secondo processo. Alla sbarra ci saranno sia Brahim Chnina che Abdelhakim Sefrioui, insieme a quattro giovani, reputati "radicalizzati", con cui l'assassino era in contatto sui social network. L'accusa per tutti è la stessa: "associazione a delinquere terroristica", punibile con trent'anni di reclusione. Sefrioui rigetta ogni accusa, sostenendo che la sua battaglia sui social era stata ingaggiata per evitare la discriminazione nei confronti degli studenti musulmani e che nessun attacco diretto è avvenuto nei confronti di Paty. "Estremamente verbalmente violento", lo aveva descritto all'Afp M'hammed Henniche, segretario generale dell'Unione delle associazioni musulmane di Seine-Saint-Denis, nord), che lo ha affrontato in diverse occasioni.

La posizione più grave è invece quella di Azim Epsirkhanov e Naïm Boudaoud. Amici dell'assassino, entrambi lo avevano accompagnato ad acquistare armi. Il secondo ha anche accompagnato in auto Anzorov davanti al collegio dov'è stata commessa la decapitazione. All'epoca dei fatti avevano 18 e 19 anni e ora sono accusati di "complicità nell'omicidio terroristico", punibile con l'ergastolo. Nell'aprile del 2024 ci sarà anche un terzo processo, in base alla denuncia presentata dalla famiglia dell'insegnante per "mancata prevenzione di un crimine". I parenti di Paty accusano i ministeri dell'Interno e dell'Istruzione nazionale di non aver tenuto conto a sufficienza del pericolo in cui si trovava l'insegnante, montato rapidamente in quei nove giorni che hanno separato una piccola bugia da un efferato assassinio.

