Cani e gatti acquistati durante il lockdown e poi abbandonati, ora si possono salvare su Tinder

"Spero nell'amore a prima vista. Non voglio solo un'avventura di una notte, sono intelligente, fedele e leale", si legge sul profilo di Paris su Tinder. Un messaggio come tanti se ne trovano sulla app di incontri. Salvo un piccolo particolare: Paris è un cane che vive in un rifugio per animali a Monaco. È questa la trovata di un'agenzia di marketing della capitale della Baviera che si sta servendo di questa campagna pubblicitaria per attirare l'attenzione sugli animali abbandonati cresciuti in numero importante dopo la pandemia. L'azienda ha creato sette profili per gatti e sette per cani "l'algoritmo ha riconosciuto che erano animali e li ha bloccati all'inizio. Ma Tinder ha sbloccato gli account dopo che abbiamo parlato con loro, e ci ha anche fatto pubblicità", dice Kristina Berchtold dell'Associazione per la protezione degli animali di Monaco.

Chiunque faccia un "match" con uno degli animali, che sono tutti in cerca di una "relazione stabile e a lungo termine", può decidere di incontrarli nella vita reale al rifugio per animali di Monaco, e nel caso in cui 'scatti la scintilla', adottarlo. Oltre a cani e gatti il centro ospita oltre mille animali tra cui ricci, uccelli acquatici, volpi e conigli. Molti di questi animali sono accomunati dalla stessa triste storia. Sono stati acquistati durante il lockdown e poi abbandonati subito dopo. Bella è un esempio. La gatta a pelo corto è nata nel 2020 e abbandonata in una scatola di cartone con il suo gattino, malato terminale, che ha dovuto essere soppresso una volta arrivato al centro. All'interno della scatola c'era una lettera che diceva: "Non posso più permettermi le spese veterinarie".

Molti di loro sono stati ordinati durante le chiusure causate dal Covid-19 tramite annunci su eBay, che sono un percorso di sofferenza, malattia e persino morte per centinaia di animali, spiega Dw. Nella prima metà del 2021, 1.307 animali sono stati vittime di questo traffico clandestino, raddoppiando le cifre dell'intero anno precedente. A causa dell'alto numero di casi non segnalati, questa è solo la punta dell'iceberg. "La piattaforma apre la porta al commercio illegale. Questo commercio deve finalmente essere limitato e regolato dalla legge, se non è possibile applicare un divieto. Le sanzioni per i commercianti illegali e i controlli e il chiarimento dei casi devono essere più severi", dice Hester Pommerening dell'Associazione tedesca per la protezione degli animali. "La politica non è cambiata e la situazione sta diventando sempre più drammatica". Nella città di Moers, nello stato occidentale della Renania Settentrionale-Vestfalia, una donna di 65 anni ha gettato il suo cane oltre la recinzione alta 2 metri di un rifugio per animali. La ragione che ha dato? Non poteva farcela a prendersi cura dell'animale.

Negli ultimi tre anni in Germania, il numero di gatti è cresciuto di un milione e quello dei cani di 600mila. Gli attivisti per la protezione degli animali hanno invano tentato di mettere in guardia i cittadini contro gli acquisti d'impulso di animali domestici. La direttrice del rifugio per animali Albert Schweitzer di Bonn, Julia Zerwas, è diventata molto familiare con le lamentele dei proprietari di animali domestici sopraffatti e ha spiegato a Dw che i motivi che spingono i padroni ad abbandonare i loro amici a quattro zampe in questo periodo sono sempre gli stessi e legati alla difficoltà di gestire questi animali. Prima della pandemia, riceveva una chiamata del genere a settimana, ora ne riceve cinque. "Dicono cose come: 'Ho un cane, l'altro giorno ha ringhiato a mio figlio'. Oppure: 'Ha morso un vicino'. Ora deve andarsene il prima possibile", dice. "La volontà dei proprietari di perseverare è bassa. Appena ci sono problemi, pochi danno all'animale una seconda possibilità".

È un circolo vizioso: Gli animali hanno bisogno di attenzione e addestramento, ma gli addestratori di cani sono prenotati per mesi. Zerwas dice che il problema non è tanto che le persone sono tornate al lavoro e non possono più conciliare le loro vite e la proprietà di un animale, ma che molti degli animali acquistati durante la pandemia hanno ora poco meno di un anno e stanno attraversando la pubertà e sono più difficili da gestire come risultato. "Qui riceviamo quasi esclusivamente cani sotto-stimolati e dal comportamento problematico che hanno già morso una volta", dice.