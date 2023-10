Sabotaggio al gasdotto finlandese, sospetti sulla Russia di Putin

Dopo il Nord Stream un altro gasdotto sarebbe stato sabotato in Europa. Si tratta del Baltic Connector, la conduttura sottomarina lunga 77 chilometri che collega la Finlandia con l'Estonia e che è chiusa da domenica. Un'indagine su una perdita avrebbe mostrato che si tratterebbe di un atto deliberato di sabotaggio e, secondo la stampa locale, Helsinki sospetterebbe che c'è di mezzo la Russia di Vladimir Putin. Nel pomeriggio è stata convocata una conferenza stampa riguardante "seri rischi alla sicurezza nazionale" del Paese che è adesso un membro della Nato, ma non sono stati diffuse maggiori informazioni a livello ufficiale. Secondo il quotidiano finlandese Iltalehti, fonti governative hanno confermato che a rivolgersi alla nazione dovrebbero essere non solo il primo ministro Petteri Orpo ma anche il ministro della Difesa Antti Hakkanen.

Il giornale sostiene che la situazione sia "grave" e che il gasdotto si stima sarà fuori servizio per mesi. "È probabile che i danni al gasdotto e al cavo di comunicazione siano il risultato di attività esterne", ha dichiarato il presidente finlandese Sauli Niinisto in un comunicato, sostenendo di aver parlato con il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che avrebbe assicurato che l'Alleanza atlantica "è pronta a fornire assistenza nelle indagini". Nella notte tra sabato 7 e domenica 8 ottobre, poco prima delle due, è stato osservato un insolito calo di pressione nella conduttura che è stata rilevata da entrambi gli operatori delle due nazioni, Gasgrid Finland Oy e l'estone Elering As.

"A causa dell'insolito calo di pressione è ragionevole sospettare che la causa dell'incidente sia stata un danno al tubo del gas marino e la conseguente perdita. La possibile perdita di gas causata dal sospetto danno alla sezione del tubo è stata interrotta grazie all'isolamento della sezione del tubo e alla chiusura delle valvole", hanno scritto le due aziende in un comunicato, spiegando che comunque le forniture di gas in Finlandia sarebbero state comunque assicurate grazie al terminale di Gnl.

Dopo l'interruzione sono immediatamente cominciate le indagini da parte della guardia di frontiera e delle forze di difesa finlandesi. Fonti di politica estera e di sicurezza hanno riferito a Iltalehti che fin dall'inizio il governo ha considerato possibile che la Russia avesse condotto un sabotaggio contro il gasdotto che si estende tra Inkoo in Finlandia e Paldiski in Estonia e che attraversa il Golfo di Finlandia, un braccio del Mar Baltico che arriva a est fino alle acque russe e termina al porto di San Pietroburgo.

Anche quando ci fu l'incidente del Nord Stream, diverse nazioni occidentali puntarono il dito contro la Russia, anche se poi le indagini avrebbero poi mostrato che è più probabile che dietro il sabotaggio ci fossero forze ucraine, seppur apparentemente non collegate al governo di Volodymyr Zelensky. La Finlandia è entrata nella Nato ad aprile, il che renderebbe un eventuale sabotaggio della Russia, se mai fosse provato, un possibile attacco contro un membro dell'Alleanza atlantica.

