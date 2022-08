Il 'frugale' Rutte diventa il premier olandese più longevo di sempre

Mark Rutte è diventato il premier più longevo della storia dei Paesi Bassi. Nei suoi 12 anni alla guida della nazione il politico 55enne ha superato più di una dozzina di crisi interne e a quanto pare non è ancora stanco di ricoprire questo ruolo. "Mi sembra di essere arrivato a metà strada", ha detto durante la sua ultima conferenza stampa del 15 luglio, prima di partire per le vacanze estive. Con 4.310 giorni alla guida dell'esecutivo olandese ha superato i 4.309 dello storico leader dei cristiano democratici della Cda, Ruud Lubbers, che è stato premier negli anni '80 e nei primi anni '90. Tra gli attuali leader nazionali europei, solo l'ungherese Viktor Orban è in carica da più tempo. Da quanto Rutte è premier l'Italia ha avuto sette presidenti del Consiglio diversi: Silvio Berlusconi, Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni, Giuseppe Conte e Mario Draghi

Il liberale Rutte, leader del Vvd, ha formato la sua prima coalizione nel 2010 e la quarta nell'ottobre dell'anno scorso, a seguito di un'elezione ampiamente vista come un referendum sulla sua gestione della pandemia di coronavirus. Molti elettori olandesi dicono di essere stanchi della sua leadership, ma al momento non c'è un'alternativa evidente. "È stata una cosa dopo l'altra e la gente è scontenta", ha dichiarato alla Reuters Mariken van der Velden, assistente alla cattedra di Comunicazione politica presso la Free University di Amsterdam. I recenti problemi includono uno scandalo sui sussidi per l'assistenza all'infanzia che ha fatto cadere il precedente suo governo, una polemica dopo che ha affermato di non avere "memoria attiva" delle sue precedenti dichiarazioni e uno scandalo in cui ha riconosciuto di aver cancellato i messaggi di testo sul suo telefono, violando quanto stabilito dalle norme sulla trasparenza, dando la colpa al fatto che non possiede uno smartphone ma solo un vecchio cellulare tradizionale con poca memoria interna.

Come riporta DutchNews.nl il mentore di Rutte, l'ex ministro del Vvd Uri Rosenthal, ha elogiato il primo ministro per il fatto che tratta tutti allo stesso modo. “Che si tratti di un membro del consiglio comunale di Appingedam o del presidente degli Stati Uniti, non guarda né in basso né in alto", ha dichiarato al Telegraaf. Per van der Velden invece la principale forza di Rutte è la sua capacità di superare i momenti difficili usando varie strategie chiave (o trucchi): prendere tempo, permettere ad altri di prendersi la colpa degli errori e aspettare che l'opinione popolare si consolidi intorno alle soluzioni prima di appoggiarle lui stesso.

Il sostegno di Rutte al di fuori del suo partito è debole: in un sondaggio dell'emittente EenVandaag della scorsa settimana, l'82% degli intervistati si è detto d'accordo con l'affermazione che sarebbe "oltre la sua data di scadenza" mentre meno del 25% ha dichiarato che è in grado di affrontare i problemi importanti del Paese, tra cui la crisi energetica e quella abitativa.