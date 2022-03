"La Russia ha rapito oltre 2mila bambini"

L'esercito russo avrebbe "rapito" 2.389 bambini nelle zone di Donetsk e Luhansk. È quanto ha denunciato l'ambasciata Usa a Kiev sulla scorta delle dichiarazioni del ministero degli Esteri ucraino. Si tratta di accuse non ancora verificate.

"Secondo il ministero degli Esteri ucraino - si legge in un tweet dell'ambasciata - le forze russe hanno trasferito illegalmente in Russia 2.389 bambini ucraini dagli oblast di Donetsk e Luhanks. Questa non è assistenza. È un rapimento". Ieri Kiev aveva accusato Mosca di aver deportato illegalmente dei bambini da Mariupol insieme alle loro famiglie, trasferendoli verso le regioni separatiste del Donbass controllate dai russi.

Intanto, aumenta il bilancio delle vittime tra i più piccoli. Sarebbero almeno 117 i bambini che hanno perso la vita nel confitto ucraino dal 24 febbraio, secondo quanto riporta la commissaria della Verkhovna Rada (Parlamento ucraino) per i diritti umani, Lyudmila Denisova.