La Russia incrimina 92 ucraini per crimini contro l'umanità

La Russia ha incriminato 92 membri delle forze armate ucraine per crimini contro l'umanità. Lo ha annunciato il capo della commissione investigativa di Mosca, Alexander Bastrykin, in un'intervista al sito d'informazione 'Rossiiskaya Gazeta'. Bastryskin, precisando che sono in corso oltre 1.300 indagini penali, ha anche proposto la creazione di un tribunale internazionale sostenuto da Iran, Siria e Bolivia, tre Paesi che avrebbero "una posizione indipendente sulla questione ucraina". I primi due a marzo hanno votato contro una risoluzione delle Nazioni Unite che condannava l'invasione russa ordinata da Vladimir Putin, mentre il terzo si è astenuto.

Oltre ai 92 ucraini rinviati a giudizio, il capo della commissione investigativa ha aggiunto che sono ricercate altre 96 persone, tra cui 51 comandanti militari, per "crimini contro la pace e la sicurezza dell'umanità". Gli ucraini sono stati coinvolti in "crimini contro la pace e la sicurezza dell'umanità, che non vanno in prescrizione", ha detto il capo della commissione. Bastrykin ha aggiunto che sono stati incriminati 92 comandanti e i loro subordinati mentre 96 persone, tra cui 51 comandanti delle forze armate, sono attualmente ricercate.

Bastrykin ha poi accusato l'Occidente di sponsorizzare apertamente il "nazionalismo ucraino", per cui un processo sostenuto dalle Nazioni Unite a suo avviso sarebbe "estremamente dubbio". Anche l'Ucraina sta conducendo le proprie indagini e ha già affermato che sta esaminando 21mila crimini di guerra e di aggressione presumibilmente commessi dalle forze russe dall'inizio dell'invasione, lo scorso 24 febbraio.