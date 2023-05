Mosca vuole 700 miliardi dalla Polonia come compensazione per gli investimenti sovietici

La Russia pretende quasi 700 miliardi di euro dalla Polonia, come compensazione per gli investimenti fatti dall'allora Unione sovietica nel Paese dopo la Seconda Guerra mondiale. Lo ha chiesto il presidente della DUma, la Camera bassa del Parlamento di Mosca, Vyacheslav Volodin, secondo cui Varsavia "deve essere punita per aver tradito la memoria storica della sua liberazione dalla Germania nazista da parte dell'Unione Sovietica, commettendo una serie di atti ostili verso Mosca".

Il duro attacco di Volodin è arrivato dopo un crescendo di tensioni nate sin dal primo momento dell’invasione russa in Ucraina. Varsavia si è da subito schierata al fianco di Kiev rivelandosi uno dei principali alleati del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky – già nel marzo del 2022 il Paese aveva ordinato l’espulsione di 45 diplomatici russi accusati di lavorare per l’intelligence di Mosca.

Aprendo un filo diretto con la capitale ucraina fatto di armi, aiuti umanitari, accoglienza e solidarietà, la Polonia ha "tradito la memoria storica legata alla sua liberazione dalla Germania nazista per mano dell’esercito sovietico", ha detto il presidente del parlamento russo. Per questo motivo il Paese – che per Volodin "esiste solamente grazie alla Russia" – dovrebbe pagare a Mosca almeno 750 miliardi di dollari in segno di riconoscenza. Il capo della Duma si è spinto oltre, chiedendo alla Polonia di "restituire" i territori "ricevuti" dopo la Seconda guerra mondiale.

Come riportato da Reuters, al discorso di Volodin dinanzi alla camera bassa seguirà lo studio di un primo piano per impedire ai camion polacchi di attraversare il confine con la Russia. Questa mossa, secondo i legislatori russi, comporterà un pesante danno finanziario per le casse di Varsavia nonché un’ingente perdita di posti di lavoro. Alle dure parole del presidente della Duma non è seguita alcuna reazione immediata da parte di Varsavia.