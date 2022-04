Russia sospesa da Consiglio dei diritti umani Onu, era successo solo alla Libia di Gheddafi

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha deciso di sospendere Russia dal Consiglio per i diritti umani. In tutto sono stati 93 i Paesi, tra cui l'Italia, che hanno votato a favore della sospensione di Mosca, 24 contrari e i 58 gli astenuti. Nella risoluzione approvata si esprimeva "grave preoccupazione per la crisi umanitaria in Ucraina, in particolare per le notizie di violazioni e abusi del diritto internazionale umanitario da parte di Mosca".

Prima che venissero espressi i voti, l'ambasciatore dell'Ucraina alle Nazioni Unite Sergiy Kyslytsya ha accusato la Russia di abusi "orribili", citando in particolare le uccisioni di civili nella città di Bucha. "Un Paese che viola continuamente i diritti non può sedere a un organo che ha come compito la tutela dei diritti. Con l'espulsione della Russia dal Consiglio dell'Onu per i diritti umani è stato corretto un torto", è stato il commento del Segretario di Stato americano, Antony Blinken, al termine della riunione dei ministri degli Esteri della Nato a Bruxelles. “I gravi crimini commessi dalle forze russe contro la popolazione civile ucraina sono incompatibili con l'appartenenza a un organismo delle Nazioni Unite che difende e promuove i diritti umani”, e il voto all'Onu ora “manda un chiaro segnale”, ha rivendicato l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell. Il Cremlino si è detto "dispiaciuto" per il voto a maggioranza qualificata, e ha assicurato che "la Russia continuerà a difendersi con tutti i mezzi legali", ha dichiarato a Sky il portavoce del presidente Vladimir Putin, Dmitri Peskov.

Da quando il Consiglio per i diritti umani, con sede a Ginevra, è stato creato sedici anni fa, un solo altro Paese era stato sospeso: la Libia di Muammar Gheddafi, in risposta alla repressione delle proteste del 2011, anche se mesi dopo è stato riammesso. Nel caso russo, gli Stati Uniti e i loro alleati hanno sostenuto che Mosca non può continuare a partecipare a quel Consiglio quando sta "sovvertendo tutti i principi fondamentali" dell'Onu con la sua invasione dell'Ucraina e sta commettendo presunte atrocità contro la popolazione civile. "La Russia non solo sta commettendo violazioni dei diritti umani, ma sta anche scuotendo le basi della pace e della sicurezza internazionale", ha detto l'ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite Kyslytsa prima del voto.

Per sospendere Mosca era necessaria la maggioranza dei due terzi nell'Assemblea Generale, l'organo in cui siedono i 193 Stati membri delle Nazioni Unite, numero che è stato superato, sebbene il testo abbia ottenuto meno consensi rispetto alle precedenti risoluzioni critiche nei confronti della Federazione votate sin dall'inizio della guerra. Oltre agli Stati Uniti e alla stessa Ucraina, i Paesi dell'Unione europea, nazioni latinoamericane come Argentina, Cile, Colombia, Perù o Uruguay e altri Stati, come Australia, Canada, Turchia o Norvegia, hanno sostenuto la risoluzione. Tra i 24 paesi che hanno votato contro, tra cui la stessa Russia, ci sono Cina, Cuba, Iran, Nicaragua e Siria. Tra gli Stati che si sono astenuti ci sono Brasile, Egitto, El Salvador, India, Messico, Nigeria, Pakistan e Arabia Saudita. Creato nel 2006 per sostituire la fallita Commissione per i diritti umani, il Consiglio è l'organo più alto delle Nazioni Unite in questo settore ed è composto da 47 paesi, eletti per tre anni.