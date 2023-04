La Russia confisca i passaporti degli alti ufficiali

I servizi di sicurezza russi stanno confiscando i passaporti di alti funzionari e dirigenti di società statali per impedire la loro eventuale fuga all'estero, ma anche i viaggi che mettono in imbarazzo il governo. Il controllo del Cremlino sugli uomini chiave della sicurezza statale riflette il profondo sospetto da parte dell'Fsb, l'agenzia di sicurezza che ha preso il posto del Kgb, in merito alla lealtà dell'élite civile russa.

Dmitry Peskov, portavoce di Vladimir Putin, ha confermato che la Russia ha inasprito le restrizioni sui viaggi all'estero per alcuni funzionari che lavorano in settori considerati "sensibili". Ai dirigenti di una grande azienda industriale statale, riporta il Financial Times, di recente è stato addirittura vietato viaggiare per più di due ore di auto da Mosca senza un permesso ufficiale.

In altri casi, gli ufficiali dell'Fsb hanno chiesto a ex funzionari che in precedenza avevano accesso a segreti di Stato di consegnare i loro passaporti, andando a negare la possibilità di espatrio anche a persone che non avrebbero mai avuto accesso a dati sensibili.

Il Cremlino si è attivato anche per estendere il divieto di viaggio a più funzionari a seguito di una serie di scandali pubblici per i filmati finiti in rete di parlamentari in vacanza a Dubai e in Messico mentre il Paese si trova a dover affrontare le conseguenze della guerra e delle sanzioni occidentali.

A febbraio, Yevgeny Prigozhin, il fondatore del gruppo paramilitare Wagner, aveva invocato il divieto totale di viaggi all'estero per i funzionari, nonché la responsabilità per il "comportamento amorale, l'ostentazione della ricchezza e l'uso improprio di beni di lusso" delle persone coinvolte negli scandali. Oltre a questi casi estremi, il ritiro del passaporto sarebbe stato disposto per una diffusa mancanza di fiducia nei confronti di alti funzionari che si oppongono privatamente alla guerra in Ucraina e si lamentano per il suo impatto sui loro stili di vita.