La richiesta di Mosca: "Via le armi nucleari statunitensi dall'Europa"

Le armi nucleari statunitensi in Europa sono inaccettabili e devono essere portate via. Lo ha chiesto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, aggiungendo che è tempo che gli Stati Uniti le riportino a casa. "Per noi è inaccettabile che, contrariamente alle disposizioni fondamentali del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, le armi nucleari statunitensi si trovino ancora sul territorio di un certo numero di Paesi europei", ha spiegato Lavrov, citato dalla Ria Novosti.

"La pratica viziosa delle missioni nucleari congiunte con la partecipazione dei Paesi non nucleari della Nato rimane. All'interno del suo quadro, sono in fase di elaborazione scenari per l'uso di armi nucleari contro la Russia. È giunto il momento di portare a casa le armi nucleari americane e smantellare completamente le infrastrutture associate in Europa", ha affermato il ministro. Secondo The Center for Arms Control and Non-Proliferation Nel 2021, si stima che ci siano 100 armi nucleari di proprietà degli Stati Uniti immagazzinate in cinque stati membri della Nato in sei basi: Kleine Brogel in Belgio, la base aerea di Büchel in Germania, le basi aeree di Aviano e Ghedi in Italia, la base aerea di Volkel nei Paesi Bassi , e a Incirlik in Turchia.