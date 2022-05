In Armenia infuriano le proteste contro il premier, Russia: "Serve rapida stabilizzazione"

Non si fermano in Armenia le proteste contro il primo ministro Nikol Pashinyan, accusato di aver fatto concessioni inaccettabili sulla regione contesa del Nagorno-Karabakh, un'enclave internazionalmente riconosciuta come parte dell'Azerbaigian ma popolata e fino a poco tempo completamente controllata da armeni di etnia armena. Le proteste nella capitale Yerevan vanno avanti quasi quotidianamente dal 17 aprile e nei giorni sono diventate più violente, con i manifestanti dell'opposizione hanno bloccato le strade principali della città, invitando la popolazione a commettere atti di disobbedienza civile e scontrandosi con la polizia che oggi ha arrestato 49 persone.

"Quello che sta accadendo in Armenia è un affare interno del Paese, ma Mosca è interessata a risolvere la situazione il prima possibile", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, sottolineando che il Paese "è nostro alleato" e "nostro grande amico". "Pertanto, ovviamente, siamo interessati a garantire che questo periodo finisca il prima possibile", ha aggiunto il portavoce, auspicando che nella nazione "ritorni un periodo di stabilità, che consentirà di procedere passo dopo passo verso l'attuazione di quegli accordi trilaterali sul Karabakh conclusi con la partecipazione del presidente russo, nonché, più in generale, in termini di sviluppo delle nostre relazioni bilaterali".

Il premier Pashinyan è oggetto di pesanti critiche da quando l'Armenia è stata sconfitta dall'Azerbaigian, che è apoggiato e sostenuto dalla Turchia, in una guerra di sei settimane nel 2020, terminata con un cessate il fuoco mediato dalla Russia, e ha perso un territorio significativo all'interno e intorno alla regione contesa del Nagorno-Karabakh. I due Paesi si scontrano da decenni sulla regione separatista che formalmente fa parte dell'Azerbaigian ma è sotto il controllo armeno dall'inizio degli anni '90. Pashinyan ha fatto arrabbiare l'opposizione il mese scorso quando ha affermato che la comunità internazionale ha esortato l'Armenia ad "abbassare l'asticella" sullo status del Nagorno-Karabakh, dicendosi pronto a trattare. "Possiamo parlare con le autorità solo di una cosa: della loro partenza immediata", ha tuonato il politico dell'opposizione Ishkhan Saghatelyan, vicepresidente del Parlamento.