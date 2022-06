In casa aveva oltre 20mila lettere mai consegnate, arrestato postino 'cleptomane'

La polizia spagnola ha arrestato un ex postino per aver rubato e nascosto, nel suo appartamento, oltre 20mila lettere, senza mai consegnarle ai destinatari. È stato il nuovo inquilino, mentre ristrutturava la casa, a trovarle. Inizialmente, è stato chiesto all'ex proprietario diportare via i sacchi, ma dopo che l'uomo ha ignorato le ripetute richieste di svuotare la casa, i muratori hanno iniziato ad aprirli.

E' stato allora che i lavoratori hanno trovato migliaia di lettere sigillate, fatture e corrispondenza ufficiale logora risalente a un decennio fa, tutte destinate ai residenti di una zona di Alicante, e il nuovo inquilino ha contattato la Guardia Civil di Alicante. Una volta giunti sul posto gli inquirenti si sono trovati davanti un'infinità di missive: da fatture e lettere commerciali, ad avvisi, certificati e pubblicità, tutte inviate tra il 2012 e il 2013. "Pacchi però non ce n'erano", hanno dichiarato fonti della polizia al quotidiano El País, "perché quelli sono soggetti a registrazione e a un controllo più approfondito da parte dell'ufficio postale".

La stampa locale riporta che l’uomo aveva lavorato come assistente di consegna con un contratto a tempo determinato presso Correos, la società di corrispondenza pubblica spagnola, ma questo non era stato rinnovato dopo i reclami degli utenti e dopo che il servizio postale aveva verificato che non stava svolgendo correttamente le sue funzioni. Le lettere ora non verranno consegnate, ma saranno probabilmente distrutte. L'uomo, un sessantaduenne, di nazionalità spagnola è stato arrestato e accusato di reato di "infedeltà nella custodia dei documenti".