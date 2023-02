Ruba auto con dentro una bambina e fugge all'estero

Si è fiondato nell'auto vedendo che le chiavi erano state lasciate nel quadro, ma non si era accorto che nel sedile posteriore c'era una bambina di 11 anni. Preso dal panico, ha cominciato una lunga fuga con a bordo la ragazzina, durante la quale ha danneggiato diversi veicoli e provocato almeno due incidenti. Alla fine, è stato arrestato. E per fortuna per la bambina non ci sono state conseguenze fisiche.

È successo ieri a Kehl am Rhein, in Germania. ll ladro, pare sotto effetto di stupefacenti, aveva notato una donna che era scesa dall'auto per fare una breve commissione in un negozio, lasciando però le chiavi inserite. Salito a bordo, ha subito acceso il motore ed è fuggito in direzione della Francia, portando con sé la ragazzina. Superato il confine, però, la polizia francese, avvertita dai colleghi tedeschi, è subito intervenuta, inseguendo il ladro, il quale ha pensato bene di tornare in Germania, dove alla fine è stato fermato e arrestato. Nella fuga, "il ladro di veicoli ha danneggiato diverse auto, alcune delle quali in modo significativo" e ha "causato due incidenti", si legge in un rapporto della polizia tedesca. Per fortuna, la piccola non ha riportato nessuna ferita.