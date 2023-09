Spara e uccide tre persone in casa e all'ospedale: arrestato

Terrore a Rotterdam. Uno studente 32enne, con abiti militari, ha sparato in una casa e in un ospedale uccidendo 3 persone. E' stato arrestato. Ancora sconosciuto il movente. Il 32enne, identificato come Fouad L., ex studente dell'università medica Erasmus, dove ha ucciso un docente, si professa neonazista e alcolista ed è noto alla giustizia, ha problemi mentali ed ha precedenti per maltrattamento di animali.

Ieri ha sparato contro una 39enne e la figlia di 14 anni che vivevano nel suo stesso quartiere, uccidendole entrambe (l'adolescente è morta dopo il ricovero in ospedale). Dopo aver appiccato il fuoco alla casa della donna, il 32enne si è recato presso l'ospedale universitario, l'Erasmus Medical Center di Rotterdam. Qui è entrato in un'aula e ha freddato a colpi d'arma da fuoco un docente di 43enne. Scene di panico.

La polizia ha fermato lo sparatore poco lontano. Fouad L. era dunque già noto alle forze dell'ordine. Nel 2021 era stato condannato per maltrattamenti su animali. Secondo il quotidiano locale De Telegraaf, Fouad L. in passato era stato visto prendere a calci e colpire con un mattone il suo coniglio, all'epoca disse di aver agito sotto l'effetto dell'alcol e di aver avuto un episodio psicotico. Aveva condanne anche per altri reati minori.

La tragedia ha profondamente scosso la comunità di Rotterdam. L'uomo è descritto come un utente abituale della piattaforma 4Chan, abitualmente usata da hater e piena di messaggi violenti, razzisti e antisemiti. Il primo ministro olandese Mark Rutte ha scritto in un post sui social media: "I miei pensieri vanno alle vittime della violenza, ai loro cari e a tutte le persone che hanno vissuto una grande paura".