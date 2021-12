La Romania e 3 regioni italiane: ecco le ultime zone a basso rischio rimaste nella mappa dell’Ecdc

Semaforo rosso per l’Europa. La nuova mappa del rischio epidemiologico pubblicata dall’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, evidenzia l’avanzata del rosso scuro nella colorazione delle regioni europee. La tonalità che indica il superamento dei 500 contagi ogni 100mila abitanti nelle ultime due settimane comprende ormai l’intero Nord Italia, segnando un peggioramento della situazione in Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria e provincia autonoma di Trento.

Le poche regioni italiane che ‘resistono’ nella zona arancione (meno di 200 contagi ogni 100 mila abitanti) sono invece la Sardegna, la Puglia e il Molise. Le tre regioni sono le uniche fuori dalla zona rossa ‘semplice’ (che indica tra i 200 e i 499 contagi ogni 100 mila abitanti) e rossa scura nell’Europa occidentale. Spostandosi più ad Est si trovano altre sette regioni a basso rischio. Fanno tutte parte della Romania, l’unico Paese Ue ad aver conservato addirittura una regione verde, quella dell’Oltenia. A rendere più interessante il dato della Romania è il fatto che il Paese sia penultimo in classifica nell’Ue per percentuali di vaccinazione, con appena il 40,1 per cento della popolazione che ha ricevuto le due dosi.

Come ha spiegato Europa Today la scorsa settimana, l’incidenza relativamente bassa di contagi in Romania accompagnata da un modesto tasso di vaccinazione non deve però portare alla conclusione che il vaccino non serva. La variante Delta ha infatti dilagato nel Paese negli ultimi due mesi. Solo ad ottobre sono stati registrati oltre 400.000 casi positivi e sono morte 10.700 persone, registrando un tasso di mortalità per numero di abitanti tra i più alti al mondo.

Il picco dei decessi si è verificato il 2 novembre scorso, quando nel Paese di 19 milioni di abitanti (meno di un terzo dell’Italia) sono morte 591 persone a causa del Covid.