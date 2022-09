Ex rockstar rischia di far cadere il governo polacco alleato di Meloni

Pawel Kukiz, ex rockstar nonché leader del movimento polacco Kukiz 15, ha annunciato che lascerà la maggioranza del governo conservatore della Polonia. L’abbandono della coalizione che sostiene il premier Mateusz Morawiecki, alleato europeo di Giorgia Meloni, è stata motivata dallo stesso Kukiz con la mancata attuazione del programma elettorale che aveva convinto il leader carismatico del partito che porta il suo nome a entrare nella maggioranza.

Senza i quattro parlamentari di Kukiz 15, il governo Morawiecki si dovrà reggere sui soli 231 deputati sul totale di 460 appartenenti al Parlamento polacco. Lo scarto di un solo voto tra maggioranza e opposizione rappresenterebbe certamente una debolezza per l’azione di governo del partito di maggioranza PiS, Diritto e Giustizia, che in Parlamento europeo fa parte dello stesso gruppo politico di Fratelli d’Italia.

A scatenare l’irritazione e l’abbandono della maggioranza del partito guidato dall’ex rockstar, secondo quanto ripotato dalla stampa locale, è stato il mancato rispetto della scadenza, fissata per fine settembre, entro la quale l’esecutivo di Varsavia, ai sensi dell’accordo di governo con Kukiz, avrebbe dovuto introdurre i giudici di pace locali direttamente eletti dal popolo. Secondo il partito di destra Kukiz 15, che nel 2019 si alleò con il Movimento 5 Stelle in vista delle scorse elezioni europee, i giudici direttamente eletti migliorerebbero l’efficacia dei tribunali e la fiducia della gente nel sistema giudiziario.

“Il destino di Mateusz Morawiecki dipende dai giudici di pace, non da me”, ha detto Kukiz in un’intervista radiofonica nella quale ha annunciato che il suo partito non tornerà a sostenere il governo conservatore finché non verrà approvata la legge che introduce la nuova categoria di magistrati.