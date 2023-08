La rivolta dei nudisti contro i bagnanti in costume: "Ci mettete a disagio"

Per chi è abituato ad andare in spiaggia in costume andare in una località nudista, e trovarsi circondato da persone completamente senza vestiti, può essere una esperienza particolare e che può far sentire a disagio. E uno forse non immagina che a parti inverse si può provare lo stesso disagio, anzi forse anche molto di più. In Catalogna è in corso una rivolta dei nudisti contro quella che ritengono essere un'invasione delle spiagge che un tempo erano considerate loro.

"Il nudismo non è vietato in Spagna, si può fare in qualsiasi spiaggia", ha detto al Guardian Segimon Rovira, che guida la Federazione naturista-nudista della Catalogna. "Ma per non infastidire la gente, preferiamo andare in spiagge tradizionalmente nudiste e dove la maggior parte delle persone è nuda. Vogliamo che la gente lo rispetti". Recentemente l'associazione ha inviato una lettera al governo di Barcellona chiedendo un incontro per affrontare quella che ha descritto come "la discriminazione che i nudisti subiscono sulle spiagge della Catalogna".

Il collettivo ha già iniziato a vagliare le possibili richieste, da una maggiore segnaletica per le spiagge per nudisti a una campagna di sensibilizzazione pubblica che potrebbe contribuire a promuovere il rispetto per il naturismo. Come racconta il giornale britannico, alla base di quella che i media locali chiamano "invasione tessile" c'è il boom del turismo e l'esplosione dei social media. Un numero sempre crescente di blog e guide di viaggio sta rendendo popolare i luoghi meno battuti, le spiagge più incontaminate e nascoste della regione, spesso tralasciando i la loro tradizione di nudismo. Il risultato minaccia di erodere costantemente il naturismo. "Ci sono nudisti che hanno smesso di frequentare alcune spiagge perché sono troppo affollate e ci sono troppe persone in costume da bagno e si sentono a disagio", ha detto Rovira.

Molti naturisti hanno scelto di rimanere vestiti, imbarazzati anche dall'idea che gli altri bagnanti possano fare foto e selfie da condividere su Facebook o Instagram. "Le persone che sono nude non vogliono finire con le loro foto sui social media", ha spiegato l'attivista. Alcuni nudisti hanno denunciato di essere stato oggetto di risatine, sguardi prolungati e, a volte, commenti denigratori. "Purtroppo le donne sono di solito più fissate o molestate", ha sostenuto Rovira. "Quindi sono discriminate due volte: per il fatto di essere nudiste e per il fatto di essere donne", ha concluso.

