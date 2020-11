Contro Le Pen è rivolta nel suo partito: "Troppo moderata nella lotta all'islam"

È in crescita il malumore nel Rassemblement National contro quella che è ritenuta una linea troppo debole della sua leader, Marine Le Pen, contro l'islam. Nel partito di estrema destra francese, alleato al Parlamento di Strasburgo con la Lega di Matteo Salvini, è in atto una vera e propria rivolta che ha portato anche il suo 'ideologo', Jean Messiha, a lasciare.

L'Islam

Il funzionario pubblico e commentatore televisivo che si era unito al team di Le Pen per sostenerla nelle presidenziali del 2017, si è lamentato del fatto che la leader del partito “crede che la religione dell'Islam non sia un problema per la Francia. Dissocia la religione musulmana dall'ideologia islamica radicale”, che invece per lui “attinge al cuore stesso del Corano". Messiha, la cui famiglia copta egiziana si era trasferita in Francia quando lui era ancora un bambino, è solo uno dei dissidenti contro Le Pen che pensano che la sua stella sia ormai in declino dopo due fallimenti nella corsa alla presidenza del Paese e nove anni come leader della formazione politica che fino al 2018 si chiamava Front National. “Abbiamo vinto la battaglia delle idee ma non siamo riusciti a suscitare un'ampia marea popolare che si converte in vittoria alle urne. È come una squadra di calcio che ha tanti tifosi e un allenatore pieno di buona volontà ma non vince mai”, ha affermato Messiah in un'intervista.

La purga dei ribelli

Questa estate Le Pen ha posto fine a un'altra rivolta con l'espulsione dal partito di sei membri del comitato nazionale che erano sostenitori di sua nipote Marion Maréchal, 30 anni, una figura carismatica sostenuta come potenziale leader da membri fedeli alla politica dell'identità intransigente iniziata con Jean-Marie Le Pen, suo nonno e fondatore del partito.