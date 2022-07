Dopo 80 anni, ritrovati i resti di 8mila vittime del nazismo

Circa 17,5 tonnellate di ceneri umane sono state scoperte vicino a un ex campo di concentramento nazista in Polonia, ha dichiarato mercoledì l'Istituto polacco per la memoria nazionale (Ipn), che sta indagando sui crimini nazisti e comunisti. Alcuni stimano in 30mila il numero di prigionieri uccisi a Soldau, ma finora le fonti storiche non consentono di attestarlo con certezza. La scoperta di questo luogo "ci permette di dire che qui sono morte almeno 8mila persone", ha dichiarato Tomasz Jankowski, procuratore dell'Ipn.

Questo numero è stimato in base al peso dei resti: due chilogrammi di ceneri corrispondono a circa un corpo. "Le vittime sepolte in questa tomba sono state probabilmente uccise intorno al 1939 e appartenevano per lo più all'élite polacca", ha detto Tomasz Jankowski. Nel 1944, i prigionieri ebrei furono incaricati di riesumare i corpi e dar loro fuoco, per cancellare le tracce dei crimini di guerra nazisti.

I resti sono stati portati alla luce a Ilowo Osada, nella foresta di Bialucki, vicino al sito dell'ex campo di concentramento di Dzialdowo (Soldau in tedesco, 150 km a nord di Varsavia), costruito durante l'occupazione della Polonia da parte della Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Dall'invasione della Polonia nel settembre 1939, il campo di Soldau è stato luogo di transito, internamento e sterminio di oppositori politici, membri dell'élite polacca ed ebrei.

"Abbiamo prelevato dei campioni dalle ceneri, che saranno poi studiati in laboratorio", ha dichiarato all'AFP Andrzej Ossowski, ricercatore di genetica presso l'Università di Medicina della Pomerania. "Saremo in grado di effettuare analisi del DNA, che ci permetteranno di conoscere meglio l'identità delle vittime", ha aggiunto, seguendo l'esempio degli studi già effettuati sugli ex campi nazisti di Sobibor e Treblinka.