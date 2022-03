I 210 tecnici imprigionati a Chernobyl, Aiea: "Persi i contatti con la centrale nucelare"

I sistemi di salvaguardia della centrale di Chernobyl hanno smesso di trasmettere dati dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (Aiea). L’organizzazione viennese ha affermato di non essere più in contatto con le sue attrezzature di monitoraggio, che assicurano che tutti i materiali nucleari vengano custoditi in sicurezza a Chernobyl.

A dare l’annuncio è l’Aiea stessa, che in una nota ha indicato "che la trasmissione remota dei dati dai sistemi di monitoraggio di sicurezza installati a Chernobyl sono andati persi". Il suo direttore, Rafael Grossi ha dichiarato di essere "molto preoccupato per la difficile e stressante situazione del personale della centrale nucleare di Chernobyl e per il potenziale rischio per la sicurezza nucleare".

Grossi ha lanciato un appello a Mosca per chiedere che venga rispettata la rotazione dei 210 tecnici che lavorano alla centrale, "al lavoro senza interruzione" dal 24 febbraio scorso, quando le truppe russe hanno assunto il controllo dell'impianto, mettendo in guardia dal rischio che può comportare il mancato avvicendamento del personale tecnico.

Oltre 200 tecnici e guardie rimangono intrappolati nel sito, e lavorano senza sosta e sotto sorveglianza russa da ormai 13 giorni. Secondo l’organo di controllo delle Nazioni Unite la loro situazione "sta peggiorando" e chiedono alla Russia di permettere la rotazione del personale in quanto il riposo e l'orario di lavoro regolare sono cruciali per la sicurezza del sito.

La Russia ha invaso l'Ucraina il 24 febbraio e si è impadronita dell'impianto di Chernobyl, sede del più grande disastro nucleare della storia dell’umanità, che ha causato centinaia di morti e diffuso la radiazioni in tutta Europa. Il capo dell'agenzia dell'Onu ha ribadito la sua offerta di recarsi sul posto o altrove per garantire "l'impegno alla sicurezza" degli impianti nucleari per tutte le parti.

Oltre all'impianto di Chernobyl a destare preoccupazione è anche quello di Zaporizhzhia, il più grande d’Europa, preso dalle forze russe la scorsa settimana. A lanciare l’allarme sulle condizioni dei lavoratori è stato Herman Halushchenko, ministro dell’Energia ucraino, che in un video messaggio su Facebook ha invitato i partner internazionali a fare qualcosa per i dipendenti della centrale che sarebbero “in ostaggio da quattro giorni” e “fisicamente e psicologicamente esausti”. Ha poi invitato i governi alleati a “fermare il terrorismo nucleare" della Russia. “Se si verifica un guasto, gli europei saranno costretti a passare dal comfort delle loro case ai rifugi antiradiazioni” ha detto.

Tuttavia, almeno per il momento, l'Aiea non mostra segni di preoccupazione nei confronti di questa centrale, con la quale è tuttora in contatto e i cui livelli di radiazione continuano a rimanere nella norma. Inoltre, si legge nella nota dell'agenzia dell'Onu "il personale degli impianti sta lavorando a turni".