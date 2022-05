Rischia di annegare in ascensore, ragazza salvata dai pompieri

Rimanere bloccati in un ascensore, con l'acqua che sale. Senza poter fare nulla. Uno scenario degno di un film thriller, ma è quello che è successo a una giovane studentessa, a Sarcelles, in Francia. Per fortuna, con un lieto fine.

La ragazza, Souhayla, aveva preso l’ascensore per raggiungere il seminterrato, dove era parcheggiata la sua auto. Non poteva sapere che proprio in quegli istanti, un tubo del palazzo si era rotto: l'acqua fuoriuscita ha provocato un blackout, bloccando le porte dell'ascensore, ed allagandone il vano. La giovane ha provato a chiamare i soccorsi ma per lunghi minuti nessuno si è accorto di quanto stava accadendo e l'allarme non funzionava, mentre l'acqua allagava sempre più l'ascensore: "Pensavo di morire", racconta, ancora oggi traumatizzata.

Il primo a soccorrerla è stato il fratello, che ha cercato di tirarla fuori da lì, ma senza successo. Dopo un'ora, i pompieri sono fortunatamente riusciti a salvarla. L'acqua le era arrivata alla vita. "Non si può rimanere bloccati in un ascensore e vivere scene che si vedono solo nei film", dice Souhayla. "Ogni sera piango prima di addormentarmi. Ho paura del buio, ho paura di essere sola. Non voglio tornare indietro", ha dichiarato a BFM TV.

“Oggi mia sorella è quasi annegata in un ascensore di una nuova casa. Stava andando in garage per accedere alla sua auto e andare al lavoro. È rimasta bloccata per oltre un'ora. Non poteva chiamare un operatore perché l'allarme del garage non funzionava”, racconta il fratello su Instagram. “Come si può accettare il rischio di morire annegati in un ascensore di un nuovo edificio semplicemente entrando nel proprio garage? Questo è inaccettabile!”, conclude il post. La giovane e la sua famiglia hanno deciso di sporgere denuncia contro il costruttore.