Vuoi ripulirti la fedina penale? Il ministero della Giustizia ti spiega come fare

Spiegare agli stranieri con condanne passate in giudicato come ripulire la propria fedina penale e ‘far dimenticare’ allo Stato o ai potenziali datori di lavoro i propri crimini. Con questo obiettivo il ministero della Giustizia spagnolo ha pubblicato un video tutorial per illustrare “passo a passo” la procedura di cancellazione dei reati dalle banche dati di Madrid. “Il casellario giudiziale - si legge nel tweet di presentazione del video - può essere un problema quando si chiede la cittadinanza spagnola e si ottengono o si rinnovano i permessi di soggiorno”.

Il messaggio social della governo spagnolo ha suscitato un misto di incredulità e rabbia tra gli utenti di Twitter, la gran parte dei quali ha criticato la scelta comunicativa. “Se hai precedenti, non dovresti entrare nel Paese”, si legge in un commento. Le condanne “dovrebbero essere IMPEDIMENTI TOTALI” all’ottenimento della cittadinanza, ha aggiunto un altro utente.

Al netto dell’indignazione sul web, la possibilità di pulire la fedina penale dalle condanne passate in giudicato e per le pene scontate è stata introdotta in Spagna quasi trent’anni fa. Di qui la possibilità che anche gli stranieri con precedenti penali possano ottenere la cittadinanza spagnola.

La novità semmai è rappresentata dalle modalità di ‘cancellazione’ dei reati, ora permessa anche da un sistema automatizzato che consente sia ai cittadini spagnoli che agli stranieri di eseguire la pulizia della fedina penale attraverso una procedura online - quella spiegata nel video tutorial del ministero della Giustizia - invece di doverla richiedere agli uffici competenti.

Per chi ha compiuto reati gravi puniti con almeno cinque anni di detenzione, l’attesa per poter chiedere la rimozione del crimine dal casellario giudiziale parte dai dieci anni e aumenta in funzione del numero di reati commessi. Ciò però significa che persino chi ha commesso i crimini più efferati, a patto che rispetti i tempi, può ottenere la cancellazione degli stessi dalla fedina penale.

In ogni caso ad allarmare gli utenti di Twitter non sono tanto le possibilità di rimozione dei reati dal casellario giudiziale, bensì il fatto che il ministero della Giustizia spagnolo abbia ‘pubblicizzato’ questa possibilità attraverso un tweet diventato virale.