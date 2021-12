I vaccini per i bambini possono attendere, Omicron ha cambiato le priorità

Stop alle vaccinazioni dei bambini, priorità ai richiami. La decisione presa dalla Vallonia, una delle tre regioni del Belgio, potrebbe fare scuola nel resto d'Europa, visti i numeri sempre più preoccupanti della nuova ondata di Covid-19 e i primi studi che indicano la necessità di una terza dose per fermare la nuova variante Omicron.

La campagna di vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni sarebbe dovuta partire in questi giorni in tutto il Paese. Ma l'emergere di Omicron ha cambiato i programmi, almeno in Vallonia: Christie Morreale, ministro regionale della Salute, ha infatti deciso di dare la priorità alla terza dose per le persone dai 18 anni in su. "L'urgenza adesso è questa: due dosi non bastano per essere adeguatamente protette, quindi è imperativo assumere la terza dose prima di iniziare la vaccinazione dei bambini, che è consigliata ma che può aspettare ancora un po', vista la recrudescenza dei casi", ha spiegato Morreale a Rtbf.

Gli unici bamabini che saranno ammessi ai centri vaccinali saranno quelli affetti da gravi patologie o che vivono con genitori a rischio. Per gli altri, tutto rinviato a metà gennaio, anche se una data precisa non è stata ancora fissata. In Belgio la variante Omicron è diventata dominante alla vigilia di Natale.