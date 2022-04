L'ultima frontiera della solidarietà con gli ucraini: per loro niente multe

Nei confronti dei rifugiati ucraini sono state messe in campo ogni tipo di iniziative di solidarietà in Europa: dall'ospitalità nelle case di privati cittadini, alla raccolta di cibo, vestiti e beni di prima necessità, e anche all'offerta di visite veterinarie gratuite per gli animali di chi scappa dalla guerra. Ad Amsterdam, in Olanda, si è arrivati anche a decidere che non dovranno pagare eventuali multe per divieto di sosta che potrebbero prendere.

Come riporta AT5 il portavoce dell'Assessore a Traffico e Trasporti, Egbert de Vries, ha spiegato che "un regime di clemenza si applica alle auto con targa ucraina almeno fino al primo maggio, e i proprietari non ricevono multe per il parcheggio. Questa misura è principalmente intesa ad alleviare i rifugiati appena arrivati e fargli risparmiare denaro". Oltre al regime di clemenza, il Comune ha anche messo a disposizione posti auto in undici parcheggi comunali sparsi per la città. "I rifugiati che si presentano ai luoghi di accoglienza saranno indirizzati a un posto in un garage il prima possibile", ha affermato il portavoce.

Fino ad ora già sei auto con targa ucraina sono state rimorchiate dalla polizia municipale nei mesi di marzo e aprile, e tutte e sei sono state recuperate dai proprietari senza dover pagare alcuna ammenda. "Se un'auto ucraina è parcheggiata in un luogo pericoloso e/o scomodo, l'auto può essere rimorchiata. In tal caso, il proprietario può ritirare l'auto al deposito e non deve pagare alcun costo a causa della clemenza", ha spiegato ancora il portavoce.