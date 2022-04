La caserma serve per esercitazioni per la guerra in Ucraina, cacciati i rifugiati afgani

Le conseguenze della guerra in Ucraina, e delle nuove priorità degli Stati membri dell'Unione europea, si fanno sentire anche sulla vita dei rifugiati, non quelli del Paese invaso dalla Russia di Vladimir Putin, ma che prima erano scappati per sfuggire ad altri conflitti e persecuzioni. E così un gruppo di afrgani verrà cacciato da una struttura in cui era ospitato in Olanda, per far pasto a dei militari che devono compiere delle esercitazioni legate al conflitto nell'est dell'Europa. Questi rifugiati erano alloggiati nella caserma Willem Lodewijk van Nassau, nei pressi di Zoutkamp (a nord di Groningen), ma entro il primo maggio dovranno lasciare la struttura per consentire delle manovre militari nell’area limitrofa, presso Marnewaard.

Come riferito da Nos, la caserma ospita circa 450 rifugiati afgani, che erano stati collocati lì dal comune di Het Hogeland. Si tratta principalmente di interpreti e personale delle ambasciate scappati dopo il ritorno al potere dei talebani, e che inizialmente sarebbero dovuti rimanere nella struttura per un mese, ma poi questo periodo d’emergenza è stato prorogato più volte. Ora, né il sindaco né l’Agenzia centrale per l’accoglienza dei richiedenti asilo hanno idea di dove trasferire queste persone.

“La difesa ha un gran bisogno della caserma”, ha riferito un portavoce del ministero. “Questo ha certamente a che fare con la minaccia al fianco orientale dell'Europa. Marnewaard è un grande luogo di addestramento per noi, dove le esercitazioni si svolgono per più di un giorno. È quindi estremamente comodo poter utilizzare la zona notte”, ha spiegato.

Tuttavia, a sentire il sindaco non si trova nel suo comune un altro luogo di accoglienza con la stessa capacità della caserma in questione: “Questo è un gruppo molto grande. Non abbiamo un edificio come la caserma che possa ospitare così tante persone”.