Lasciò la moglie per la rifugiata ucraina, dopo lo scandalo ha perso il lavoro ed è al verde

L'uomo inglese che ha lasciato la sua compagna per scappare con una rifugiata ucraina, solo dopo dieci giorni dopo che la coppia l'aveva accolta in casa loro per aiutarla, ha perso il lavoro in seguito allo scandalo creato e ora è al verde. La guardia di sicurezza Tony Garnett aveva lasciato la partner Lorna Garnett e le loro due figlie, per fuggire con la 22enne Sofiia Karkadym, 22 anni, che era scappata dal suo Paese dopo l'invasione da parte della Russia ordinata da Vladimir Putin. Il 29enne ha ora rivelato di aver perso il lavoro a causa della relazione e che si sta prendendo cura a tempo pieno di Sofiia, dopo che lei ha contratto un'infezione agli occhi che l'ha lasciata parzialmente cieca dopo un'operazione e in attesa di guarigione.

"Ho cercato di tirare avanti e di sopravvivere con Sofiia senza nulla. Voglio dimostrare alla gente che non sono uno scroccone che chiede sussidi al governo. Avevo un'attività di grande successo. Mi ci sono dedicato, alcune settimane ci ho dedicato più di 80 ore alla settimana", ha dichiarato al tabloid Daily Star. Garnett ha raccontato di aver gestito un'azienda di sicurezza che aveva contratti con il Servizio Sanitario Nazionale, che poi ha perso a causa di giornalisti e paparazzi che si presentavano sul posto di lavoro, preoccupando i funzionari del Servizio Sanitario. "Di tanto in tanto mando degli addetti alle porte nei pub e nei club, ma sono passato dal guadagnare quasi 2mila sterline a settimana a guadagnare un ca**o a causa dei media che si presentano dove sono i miei addetti alle porte e cercano di ottenere il mio numero perché ho bloccato i miei profili sui social media”, ha spiegato.

"Il servizio sanitario nazionale ha detto che, poiché ora sono apparentemente un 'personaggio pubblico' sotto gli occhi di tutti, considerano un rischio la mia presenza nei loro edifici”, ha aggiunto lamentando: "Non sono un personaggio pubblico, sono solo una persona schietta". "Fino ad ora ho vissuto con quello che mi pagavano i giornali. Ho esaurito le carte di credito, sono stato aiutato dai membri della famiglia", ha raccontato ancora.