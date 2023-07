Rifiutò il velo, la Spagna dà la cittadinanza alla scacchista iraniana ribelle

Madrid ha deciso di concedere la cittadinanza alla scacchista iraniana ribelle che aveva rifiutato di indossare il velo durante le gare, divenendo così oggetto di un mandato di arresto nel Paese persiano. La 26enne Sarasadat Khademalsharieh, meglio conosciuta come Sara Khadem, aveva partecipato a dicembre ai Campionati mondiali Rapid e Blitz della Fide, tenutisi in Kazakistan, senza hijab, obbligatorio secondo il rigido codice di abbigliamento islamico iraniano.

Il gesto era una manifestazione della sua solidarietà nei confronti delle proteste che infuriavano nel Paese da mesi e scatenate dall’uccisione di Mahsa Amini, la donna di 22 anni morta in custodia di polizia lo scorso settembre, tre giorni dopo essere stata arrestata a Teheran per aver indossato il copricapo nel modo sbagliato. Poi Khadem, attualmente al 15esimo posto nella classifica mondiale della Federazione Internazionale di Scacchi, era andata in Spagna assieme al marito e al figlio per sfuggire a un mandato di arresto. In segno di solidarietà il premier spagnolo, Pedro Sánchez, aveva invitato Khadem a incontrarlo lo scorso 25 gennaio e i due avevano anche giocato una partita di scacchi.

Ora l'ulteriore passo di Madrird che ha deciso di concederle la cittadinanza "in risposta alle circostanze eccezionali" che riguardano la giocatrice di scacchi. "Non sono io quando indosso lo hijab", aveva detto a febbraio in una intervista alla Bbc, sostenendo che visti i sacrifici fatti dalle donne e dalle ragazze per le strade dell'Iran, molte delle quali hanno rischiato la vita nelle proteste nella nazione, rifiutarsi di indossare il velo "era il minimo che potessi fare".

