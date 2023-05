"Vieteremo il riconoscimento facciale, eviteremo l'incubo securitario"

Il nuovo regolamento dell'Unione europea sull'Intelligenza artificiale (IA) eviterà lo scenario dell'"incubo securitario" e renderà illegale il riconoscimento facciale negli spazi pubblici a fini di controlli di polizia. Il relatore del testo per il Parlamento europeo, l'italiano Brando Benifei, è convinto che alla fine il compromesso per cui ha lavorato negli ultimi mesi passerà l'esame dell'Aula. Oggi l'Artificial Intelligence Act affronterà il primo varo istituzionale con il voto nelle commissioni Mercato Interno (Imco) e Libertà Civili (Libe) dell'Aula di Strasburgo.

Gli eurodeputati vogliono irrigidire gli standard di sicurezza per i chatbot come ChatGpt ma anche impedire l'utilizzo di certe tecnologie in ambito di controllo di polizia, nel rispetto della privacy dei cittadini. Ad esempio si vorrebbe vietare il 'predictive policing', l'attività di polizia predittiva attraverso i computer che consiste nel prendere dati da fonti disparate, analizzarli e quindi utilizzare i risultati per anticipare, prevenire e rispondere in modo più efficace ai crimini. Per i critici si rischiano scenari come quelli del flim Minority Report con Tom Cruise. I popolari vorrebbero però permettere alle forze dell'ordine di utilizzare il cosiddetto "riconoscimento biometrico", sostenendo che sarebbe utile a prevenire attacchi terroristici o crimini gravi, cosa su cui si è pronunciato in maniera favorevole anche il ministro dell'Interno Italiano, Matteo Piantedosi.

"È importante che approviamo presto dei divieti perché c'è già un'iniziativa per proporre l'uso di programmi di riconoscimento biometrico a intelligenza artificiale in luoghi pubblici, anche nel nostro Paese, e tale uso va esattamente nella direzione opposta alle regole che vogliamo ottenere in Ue. Noi non vogliamo una società controllata attraverso l'IA, vogliamo una società che supporti emancipazione, libertà e sviluppo umano, non un incubo securitario, perché sappiamo bene che questa tecnologia potrebbe essere usata per il bene ma anche per il male", ha detto Benifei. Il capodelegazione del Pd ha curato le trattative in Aula insieme al liberale rumeno Dragos Tudorache.

Al testo che ha proposto inizialmente la Commissione europea i deputati hanno presentato oltre 3mila emendamenti, e trovare una quadra che fosse accettabile per la maggioranza del Parlamento non è stato facile. L'accordo trovato, e che dovrebbe passare con il supporto compatto di socialisti, sinistra, Verdi e liberali, elimina l'uso più invasivo di alcune tecnologie come il 'social scoring', ovvero la classificazione dei comportamenti in base alle condizioni sociali e ai comportamenti passati, e prevede lo stop agli algoritmi che leggono le emozioni in contesti di lavoro, educativo o di interrogatori. La battaglia più dura è stata fatta proprio sul riconoscimento facciale nei luoghi pubblici, al punto tale che la parte del testo che la riguarda è stata stralciata dall'accordo generale e sarà sottoposta a un voto separato, per evitare che una eventuale sconfitta della linea dei relatori, faccia crollare tutto il lavoro.

Benifei, parlando a un briefing a Strasburgo, si è detto convinto che ci sarà una "forte unità dei gruppi che supportano" il regolamento e che quindi il bando passerà. "Con questo voto stabiliremo in che tipo di società vogliamo vivere", ha detto il democratico. La battaglia per evitare quello che molti definiscono già "il rischio Grande Fratello" è però solo all'inizio. Dopo il voto in commissione di oggi, ci sarà il passaggio in Plenaria a giugno e a quel punto poi, quando la posizione dell'Eurocamera sarà stata stabilita, inizieranno le trattative con il Consiglio Ue, quindi con i governi degli Stati membri. E lì sono in tanto che vogliono un testo meno liberale nel nome delle ragioni di sicurezza. "Il Consiglio va nella direzione opposta alla nostra, e alcuni Paesi parlano chiaramente di voler usare le nuove tecnologie per ragioni di sorveglianza, noi non lo potremo accettare", ha garantito Benifei.

Amnesty International e diverse altre Ong europee hanno chiesto ai deputati di assicurarsi anche che l'IA non sia usata per controllare i migranti, mettendo in pericolo i loro diritti fondamentali. Una richiesta che è stata accolta dal compromesso messo a punto dall'Aula. "Le proibizioni che vogliamo introdurre, sul riconoscimento facciale, delle emozioni e sul predictive policing si applicheranno per chiunque, cittadino Ue o migrante", ha assicurato Tudorache. Per il controllo delle frontiere ci potrebbero essere però delle esenzioni, ma in quel caso quelle tecnologie "verranno classificate come ad alto rischio, riconoscendo che potrebbero impattare sui diritti di persone come i migranti e quindi queste applicazioni saranno sottoposte a meccanismi di controllo più serrati".

La proposta di regolamento sostiene che le tecnologie di IA ritenute ad "alto rischio", che verranno definite dall'Allegato III, dovranno rispettare un regime più severo che comprende maggiori requisiti sulla gestione del rischio, sulla trasparenza e sulla governance dei dati. "Stiamo mettendo a punto una legislazione molto importante per il nostro futuro, vogliamo che resista ai cambiamenti in atto e vogliamo creare fiducia nei cittadini sul modo in cui si svilupperà questa tecnologia", ha concluso Benifei.