"Riconoscere i figli di genitori gay", Meloni e Orban restano soli in Ue

Il Parlamento europeo ha approvato il regolamento che chiede a tutti gli Stati Ue di riconoscere gli stessi diritti genitoriali concessi da un altro Paese membro a una determinata coppia, anche omosessuale. In questo modo i bambini nati in altri Stati del blocco, avrebbero in Italia gli stessi diritti che hanno i bambini nati sul nostro territorio a prescindere da chi siano i genitori, coppie etero o omosessuali. Il provvedimento deve però passare dal Consiglio europeo e si dà per certo che verrà bloccato dall'opposizione di nazioni come l'Italia e l'Ungheria.

Stessi diritti per i figli dei gay

Il Parlamento europeo ha votato con 366 voti a favore, 145 contrari e 23 astensioni, la proposta di legge sul riconoscimento delle decisioni e sull'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione. L'obiettivo è di garantire che la genitorialità, così come è stabilita in un Paese dell'Unione europea, sia riconosciuta automaticamente anche negli altri Stati membri, per offrire a tutti i minori gli stessi diritti previsti dalle leggi nazionali in materia di istruzione, assistenza sanitaria, custodia e successione. "Nessun bambino dovrebbe essere discriminato a causa della famiglia di appartenenza o del modo in cui è nato. Attualmente i bambini possono perdere i loro genitori, dal punto di vista legale, quando entrano in un altro Stato membro. Questo è inaccettabile", ha commentato la relatrice portoghese Maria-Manuel Leitão-Marques (gruppo Socialisti & Democratici) dopo il voto in plenaria. "Con questo voto ci avviciniamo all'obiettivo di garantire che se si è genitori in uno Stato membro, si è genitori in tutti gli Stati membri", ha aggiunto l'eurodeputata.

Certificato europeo di filiazione

I deputati hanno approvato un testo in base al quale quando si tratta di stabilire una genitorialità a livello nazionale, i Paesi Ue potranno continuare a decidere se accettare situazioni specifiche, come ad esempio la maternità surrogata, ma saranno tenuti comunque a riconoscere la genitorialità così come stabilita da un altro Paese dell'Ue, indipendentemente da come il bambino è stato concepito, come è nato o dal tipo di famiglia che ha. Gli Stati membri avrebbero la possibilità di non riconoscere come genitori delle persone solo se si tratta di casi manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico e solo in situazioni ben definite. Ogni situazione dovrà essere considerata individualmente per garantire che non vi siano discriminazioni, ad esempio nei confronti dei figli di genitori dello stesso sesso. I deputati hanno inoltre approvato l'introduzione del certificato europeo di filiazione, volto a ridurre la burocrazia e a facilitare il riconoscimento della genitorialità negli Stati membri. Pur non sostituendo i documenti nazionali, potrà essere utilizzato al loro posto e sarà accessibile in tutte le lingue del blocco europeo e in formato elettronico.

Rischi per i minori

Due milioni di minori potrebbero attualmente trovarsi in una situazione in cui i loro genitori non sono riconosciuti come tali in un altro Paese Ue. La proposta di regolamento della Commissione che è stata votata a Strasburgo punta a colmare le lacune esistenti, garantendo che tutti i bambini possano godere degli stessi diritti in ogni Stato membro. Dopo aver consultato il Parlamento, i governi dell'Ue dovranno trovare un accordo sulla versione finale della normativa. Essendo necessarie l'unanimità per farlo passare, il provvedimento non sembra però destinato ad un'approvazione, salvo profonde modifiche. Tra i contrari, oltre all'Italia, figura anche l'Ungheria. Tra i principali oppositori finora c'era anche la Polonia, ma dopo la nomina a primo ministro dell'europeista Donald Tusk è possibile ci sia un ammorbidimento da parte di Varsavia.