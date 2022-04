Dopo la batosta elettorale i repubblicani francesi sommersi dai debiti: rischiamo di sparire

Incassato un deludentissimo 4,8% al primo turno di voto, la candidata dei Repubblicani alle presidenziali francesi, Valerie Pecresse, ha chiesto ieri ai suoi sostenitori di fare donazioni al partito. "Ho bisogno di un aiuto d'emergenza fino al 15 maggio per pagare il finanziamento della campagna elettorale”, ha detto la presidente della regione dell'Ile de France, secondo cui “ne va della sopravvivenza dei Repubblicani".

Pecresse ha rivelato di essere "personalmente indebitata per cinque milioni di euro". Se avesse ottenuto almeno il 5% dei voti, avrebbe ottenuto un rimborso statale per la campagna elettorale di 7 milioni di euro, e invece adesso il partito dovrà cavarsela da solo, e non sarà facile. Solo un decennio fa, Nicolas Sarkozy si stava preparando a candidarsi per un secondo mandato dopo quasi 17 anni di governo del centrodestra in Francia. Ora, l'esistenza stessa del partito Les Republicains è minacciata dopo che i suoi elettori si sono rivolti a Emmanuel Macron, e ai suoi due sfidanti di estrema destra: Marine Le Pen e Eric Zemmour, non vedendo alcun valore nel votare per la destra tradizionale.

Il movimento ha lottato per rimanere rilevante da quando il leader di La République En Marche è diventato presidente nel 2017. Le sue politiche economiche si sovrappongono alle loro e mentre negli ultimi 18 mesi ha cercato di sottrarre voti alla destra rafforzando la sua posizione sulla sicurezza e sull'immigrazione, ciò ha diviso sempre più elettori di centrodestra e politici che non sono stati in grado di trovare una visione chiara per il loro partito.