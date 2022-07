Il Regno Unito vieta gli annunci online per incontrare "donne ucraine sole"

Gli annunci online che offrivano la possibilità di incontrare donne ucraine "sole" sono stati vietati dall'ente di controllo della pubblicità del Regno Unito. Queste pubblicità sono state considerate "gravemente offensive" a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Gli annunci erano stati pubblicati a maggio, dopo che il governo aveva lanciato un programma per incoraggiare il pubblico a ospitare i rifugiati in fuga dalla guerra. Una delle pubblicità, pubblicata per la prima volta sul sito web del Dorset Echo, riportava l'immagine di una donna su un balcone con una didascalia che recitava: "Donne ucraine. Incontra migliaia di donne ucraine sole. Dimentica la solitudine. Lasciati andare alla felicità". Altre versioni dell'annuncio sono state viste sul sito web di The National, anch'esse con l'offerta di mettere in contatto "i single di tutto il mondo con il loro partner ideale".

In totale sono stati presentati tre reclami all'Autorità per gli standard pubblicitari (Asa), secondo i quali le promozioni erano inappropriate e offensive in considerazione dell'invasione russa in corso in Ucraina. "Abbiamo ritenuto che l'attenzione degli annunci alle donne ucraine vestite nel modo suddetto, così come i riferimenti alla loro solitudine, avessero l'effetto di evidenziare la loro vulnerabilità e di collegarla al loro fascino sessuale", ha dichiarato l'ente. "Asa ha compreso che, a causa della guerra in corso in Ucraina, la sensibilità sui riferimenti al Paese era aumentata e che la vulnerabilità delle donne ucraine era diventata un'area di preoccupazione pubblica".

Astrasoft Projects, che opera come SofiaDate, ha dichiarato di aver rimosso gli annunci. Il National and Newsquest Media Group, che opera con il nome di Dorset Echo, ha sostenuto che gli annunci non avevano niente a che vedere con la guerra in Ucraina. Tuttavia, ha aggiunto che erano incoerenti con la loro politica di rifiuto degli annunci di prostituzione e traffico di esseri umani, e sono stati rimossi.