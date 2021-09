Regno Unito stanco degli sbarchi: "Respingeremo i barconi in mare"

Londra sta studiando escamotage legali per consentire alla sua Guardia costiera di riportare le imbarcazioni in acque francesi, ma Parigi non ha alcuna intenzione di riprendere i migranti

Boris Johnson è intenzionato a mostrare di essere pronto a usare il pugno durissimo contro l'immigrazione irregolare, come promesso in campagna elettorale, e lo è al punto da aver deciso di autorizzare i respingimenti in mare dei barconi provenienti dalla Francia, con una mossa che rischia di creare ulteriori tensioni con Parigi.

"Usare ogni possibile tattica"

Il governo di Londra sta studiando delle modifiche alla sua interpretazione del diritto internazionale marittimo, per consentire alla Guardia costiera di intercettare le imbarcazioni e riportarle in acque francesi. Ieri la segretaria di Stato all'Interno, Priti Patel, ha incontrato a margine del G7 il suo omologo di Parigi, Gerald Darmanin, a cui ha chiesto di fare di più per fermare le partenze, affermando che le cose al momento “non funzionano” come dovrebbero, e minacciando di mettere in discussione il contributo da 60 milioni di sterline offerto nell'ambito di un'intesa con la Francia sottoscritta a luglio per cofinanziare le spese sui controlli della costa allo scopo di per fermare i trafficanti di esseri umani, aumentando anche il numero di agenti incaricati del compito. Parlando ai Comuni Johnson ha assicurato che il governo è pronto a “usare ogni possibile tattica a nostra disposizione per fermare quello che ritengo essere un traffico vile e una manipolazione delle speranze delle persone”.

Sbarchi record

La linea dura del Regno Unito arriva mentre il numero di migranti che raggiungono le coste britanniche sta per superare la soglia dei 14mila quest'anno, una cifra record e molto più alta rispetto agli 8.400 dell'intero anno scorso. Addestramenti della Guardia costiera, supervisionati dalla Royal Marines, su come mettere in atto la nuova strategia pensata da Patel, lei stessa figlia di rifugiati accolti dal Regno Unito negli anni Sessanta, sarebbero già in corso da tempo. La Guardia costiera ha detto ai ministri che sarà in grado di attuare i “respingimenti” solo quando lo riterrà sicuro. È probabile queste operazioni siano limitate a barche di migranti più robuste e più grandi e utilizzate solo in "circostanze molto limitate", ha spiegato una fonte al Telegraph. Secondo l'interpretazione della legge marittima francese, alla guardia costiera e alla marina è vietato intercettare imbarcazioni a meno che le persone a bordo non richiedano assistenza, il che è raro dato che i migranti stanno cercando di raggiungere la costa inglese.

I respingimenti

I britannici puntano invece a fare proprio questo, ma devono rispettare anche loro il diritto del mare. Secondo quanto sostenuto dagli esperti legali di Londra ci sarebbe una finestra "limitata" per attuare la tattica e solo a determinate condizioni. Questi includerebbero la garanzia che la barca di migranti in questione non corra il rischio di affondare o capovolgersi, non sia sovraffollata e sia in grado di tornare in Francia. Se ci saranno queste condizioni le navi britanniche intercetteranno il barcone e lo riporteranno in acque francesi, avvisando la guardia costiera della nazione che c'è una barca in pericolo nel suo territorio. E a quel punto i francesi sarebbero obbligati a intervenire. Il governo francese ha avvertito però che la mossa avrebbe “un impatto negativo sulla nostra cooperazione”, sostenendo che si rifiuterà di riprendere i migranti respinti in mare, tranne che loro stessi non lo chiedano.