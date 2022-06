Troppo biglietti venduti e poco personale, in Uk è caos voli: centinaia quelli cancellati

Con la pandemia ormai alle spalle i britannici erano pronti a godersi la prima estate senza restrizioni non solo nel proprio Paese, ma anche in quelli in cui desideravano andare a passare le proprie vacanze. Il Regno Unito invece è finito in un caos aeroporti con centinaia di voli cancellati dalle principali compagnie del Paese come la British Airways, la EasyJet e la Tui. Solo oggi ci sono state almeno150 cancellazioni e attese da incubo in scali come i londinesi Stansted, Gatwick, e Heathrow o quelli di Manchester e Glasgow.

Le compagnie si giustificano evocando in problemi causati dagli effetti, talora ritardati, delle ondate di assenze fra lo staff legate fra l'altro ai residui contagi da Covid. Mentre turisti e viaggiatori vari denunciano pure gli intralci dei controlli post Brexit sui documenti e le carenze di vari servizi aeroportuali. Luke Farajallah, esperto di aviazione di Specialist Aviation Services, ha dichiarato a Lbc: "Si tratta di circa il 20% dei voli che sono interessati in tutto il Regno Unito attraverso tutte le compagnie aeree e in tutti gli aeroporti". Esperti del settore e sindacati hanno avvertito che la situazione peggiorerà questo fine settimana, quando due milioni di viaggiatori in Gran Bretagna dovrebbero partire.

Il Segretario ai Trasporti Grant Shapps ha insistito sul fatto che il governo aveva "fatto la sua parte", ricordando gli otto miliardi di sterline che erano stati dati al settore dell'aviazione durante la pandemia di Covid-19, nonché la legislazione volta ad accelerare l'assunzione di nuovo personale. "È stato molto angosciante vedere i passeggeri affrontare ancora più disagi negli aeroporti, le vacanze ben meritate cancellate e i piani lasciati allo sbando", ha detto. “Siamo stati chiari sul fatto che i leader del settore devono affrontare frontalmente i problemi che abbiamo visto a Pasqua. Nonostante siano stati fatti alcuni passi, non stiamo ancora vedendo i progressi di cui abbiamo bisogno”.

Shapps ha accusato poi gli operatori, di aver "seriamente ipervenduto voli e vacanze rispetto alla loro capacità di accoglienza" nonostante gli avvertimenti del governo. L'esecutivo di Boris Johnson ha puntato il dito contro le compagnie per non aver ripristinato per tempo gli organici, tagliati durante la fase più acuta della pandemia nel pieno del congelamento del settore, e di aver cercato di cavalcare la ripresa con un eccessivo ricorso all'overbooking.