Rapina in casa all'influencer mentre era in diretta: "Dacci i bitcoin"

Un influencer olandese ha subito una rapina a mano armata mentre era nel mezzo di una diretta streaming sulla crisi del Covid-19. I ladri hanno fatto irruzione nel suo appartamento mentre era in onda fingendosi corrieri di Dhl e su YouTube, si può vedere che l'uomo si già un paio di volte quando sente dei rumori sospetti e poi scompare bruscamente dall'immagine mentre parla con l'ospite della sua trasmissione.

Nel filmato si può vedere che Vincent Everts, così si chiama il blogger specializzato in internet e telefonia, si alza e dice a uno dei ladri “Non ho Bitcoin” e poi scompare. Non appena è scomparso, Maurice de Hond, il suo ospite, chiede se deve chiamare il numero di emergenza 112. Everts ritorna dopo qualche minuto e dice, visibilmente scosso: "Hanno allontanato la telecamera, mi hanno puntato una pistola alla testa e hanno detto: Bitcoin! Bitcoin!"

Dopo essere tornato in diretta, il blogger ha spiegato che i rapinatori hanno anche minacciato i suoi figli e sua moglie. "A un certo punto ho detto: spara se vuoi. Era chiaro che non avevo intenzione di collaborare e quindi sono scappati via. Poi ho chiamato il 112", ha raccontato. "Ho già sentito dire che la gente è stata rapinata a causa del bitcoin. Non riesco proprio a capire", ha detto.

Everts ha poi dichiarato a RTL Nieuws: "Stiamo bene ora. Tre ragazzi di 20 anni o più giovani sono entrati in casa, uno di loro con una maglietta DHL che fingeva di voler consegnare un pacco. Avevano una pistola e chiedevano bitcoin. Ho rifiutato, hanno tirato fuori la telecamera dal portatile con cui stavo facendo livestreaming. Mi sono rifiutato di collaborare e dopo aver gridato per un po' sono scappati".