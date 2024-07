Ramo crolla per il maltempo e travolge una carrozzina: morto bimbo di due mesi

Tragedia causata dal maltempo nel parco di Uccle (Bruxelles), in Belgio. Un bambino di soli due mesi è morto dopo essere stato travolto dal ramo di un albero, staccatosi durante il violento temporale che ha colpito la zona di Bruxelles. Il dramma è avvenuto intorno alle 16 di ieri, martedì 9 luglio, parco Wolvendael: secondo le autorità locali, il ramo avrebbe colpito in pieno la carrozzina, con il piccolo che sarebbe deceduto per le gravi ferite riportate prima che i servizi di emergenza potessero intervenire.

"È terribile - ha commentato Boris Dilliès, sindaco di Uccle -, un ramo è caduto su una carrozzina, uccidendo un bimbo di due mesi. La tragedia è avvenuta poco prima della chiusura del parco, prevista per le 17. In questa fase non possiamo dire molto di più, siamo vicini alla famiglia". "Le allerte meteo indicavano che prima delle 17.00 non sarebbe successo nulla - ha aggiunto il primo cittadino - Possiamo immaginare che se il parco fosse stato chiuso un'ora prima, questa tragedia non sarebbe accaduta".

Uccle n’a pas été épargnée par les violents orages.

D’importants dégâts sont à déplorer sur l’ensemble du territoire. 🙏🏼 Fort heureusement à ce stade, nous ne déplorons aucune victime. MERCI à l’ensemble des services de secours et communaux qui sont tjs à pied d’œuvre🧑‍🚒🚒👮‍♂️. pic.twitter.com/lUWSpMYdzx — Boris Dilliès (@BorisDillies) July 9, 2024

La violenta ondata di maltempo, con forti piogge e raffiche di vento fino a 100 km/h, ha attraversato il Belgio nella giornata di ieri, colpendo la regione di Bruxelles proprio dopo le 16. L'Istituto meteorologico reale (IRM) aveva emesso un'allerta "arancione" per i temporali - il terzo dei quattro possibili livelli di vigilanza - avvertendo del rischio di danni e invitando alla cautela nella maggior parte delle 10 province del Belgio. Ma questa allerta riguardava la fascia oraria dalle 17.00 alle 20.00, come spiegato dal sindaco di Uccle. I temporali hanno causato molti danni alla cittadina belga: le strade sono diventate dei veri e propri torrenti, molti alberi sono caduti sulle auto e sulle abitazioni, mentre il tetto di un parcheggio comunale è crollato a causa della pioggia.