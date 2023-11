Basta querele temerarie: l'Europa tutela giornalisti e attivisti, l'Italia no

Giornalisti e attivisti europei saranno maggiormente tutelati contro le cosiddette 'querele temerarie', querele spesso infondate che hanno solo lo scopo di intimidire con richieste di ingenti rimborsi in denaro. Parlamento e Consiglio Ue hanno raggiunto un accordo definitivo sulla direttiva anti-Slapp, acronimo che ricorda la parola slap, schiaffo in inglese, e che sta per 'strategic lawsuits against public participation', cioè cause strategiche contro la partecipazione pubblica. Secondo i dati raccolti da Case, una coalizione di organizzazioni che si battono contro le querele temerarie, in Europa solo nel 2016 sono state intentate 161 cause di questo tipo.

"Le nostre democrazie sono in pericolo quando i ricchi e i potenti possono mettere a tacere i critici in tribunale solo perché si esprimono su questioni di interesse pubblico. Con questa nuova legge l'Ue difende i giornalisti e i difensori dei diritti umani da cause giudiziarie infondate e abusive", ha rivendicato Félix Bolaños, ministro della Giustizia della Spagna, il Paese con la presidenza di turno dell'Ue.

Grazie al testo le persone oggetto di querele temerarie riceveranno una serie di nuove tutele, ma la direttiva si applicherà solo alle cause transfrontaliere, quando querelante e querelato sono residenti in due nazioni differenti, in quanto in materie come questa il diritto nazionale ha la prevalenza, ma il testo potrebbe essere preso d'esempio dai governi per le proprie leggi interne.

Innanzitutto si darà ai giudici il potere di respingere una richiesta di risarcimento in una fase iniziale, se questa viene considerata dal magistrato manifestamente infondata, riducendo quindi i tempi del processo, i costi, nonché le preoccupazioni e quinti l'impatto psicologico sulla persona ingiustamente querelata. Si introduce poi la possibilità di richiedere una garanzia finanziaria alla persona o alla società che ha presentato la richiesta di risarcimento, una sorta di cauzione pagata per le spese del procedimento, che ovviamente verrebbe restituita in caso di vittoria.

Ai giudici sarà data poi la possibilità non solo di assolvere una persona eventualmente querelata ingiustamente, ma anche di multare il querelante, se la causa si dovesse dimostrare assolutamente pretestuosa, e chiedergli anche di rimborsare le spese giudiziarie sostenute dal querelato. "I giornalisti, i 'guardiani della democrazia' e tutti coloro che svolgono atti di partecipazione pubblica su questioni di interesse generale sono la spina dorsale delle nostre società democratiche e devono poterlo fare senza paura e senza subire intimidazioni legali", ha sostenuto il socialista tedesco Tiemo Wölken, relatore del testo per l'Aula.

"Abbiamo anche introdotto con successo nuove misure di accompagnamento in materia di assistenza, informazione, trasparenza e raccolta dati. Tra queste, la messa a disposizione dell'assistenza legale, dell'assistenza finanziaria e del supporto psicologico attraverso un unico punto di contatto a livello nazionale", ha rivendicato Wölken, secondo cui l'accordo raggiunto "è una grande vittoria per le nostre democrazie". Le vittime di Slapp avranno accesso a informazioni complete sulle misure di sostegno, tra cui l'assistenza finanziaria, l'assistenza legale e il supporto psicologico, attraverso centri di informazione appositi in tutti gli Stati membri.

È stato il Parlamento europeo ad aver avviato questa legislazione, nata da una mozione parlamentare del 2018 che chiedeva una forte reazione da parte dell'Ue, dopo due assassinii di giornalisti investigativi nel giro di sei mesi: la maltese Daphne Caruana Galizia, nell'ottobre 2017, reporter che aveva pubblicato rivelazioni sulla corruzione nel suo Paese, e il giornalista slovacco Ján Kuciak, assassinato insieme al suo partner nel febbraio 2018 mentre indagava sull'estorsione dei sussidi agricoli europei nella nazione.

Bruxelles ha poi proposto formalmente una direttiva nel 2022 che ora è arrivata quasi al termine del suo percorso legislativo. Il testo dovrà essere formalmente approvato da Parlamento e Consiglio Ue prima di entrare in vigore. "L'accordo sulla direttiva anti-Slapp, che proteggerà coloro che cercano di scoprire verità scomode. Proprio come Daphne Caruana Galizia, che ne ha pagato il prezzo più alto. Questo accordo è per lei. Questa è la legge di Dafne", ha scritto su X la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen.

Proprio in Italia infuria il dibattito sul Ddl diffamazioni voluto da Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che sembra andare nella direzione opposta al provvedimento comunitario. Il testo introduce maxi sanzioni per i giornalisti, fino a 50mila euro più i danni in sede civile, prevede rettifiche "senza commento, senza risposta e senza titolo" e sposta il foro competente nella città del querelante, costringendo i cronisti e i loro avvocati a costosi spostamenti. Per il presidente dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, si tratta di una "bomba a orologeria piazzata nelle redazioni", che "per come è congegnato intimidisce il giornalismo d'inchiesta".

