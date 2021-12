Quattro dosi in un anno, il record di Israele: iniziati i nuovi richiami del vaccino anti-Covid

A quasi un anno dall'avvio della campagna d'immunizzazione contro il Covid-19, in Israele c'è già chi ha ricevuto la quarta dose del vaccino: a poche ore dal 2022, le dosi sono state somministrate allo Sheba Hospital, situato a Ramat Gan, un sobborgo di Tel Aviv, ai pazienti più vulnerabili, come quelli che hanno subito trapianti di cuore, come racconta il Times of Israel. È il primo Paese al mondo ad aver avviato già il quarto richiamo.

Il via libera era arrivato il 30 dicembre dal direttore generale del ministero della Salute, Nachman Ash, nel mezzo dei timori per la variante Omicron. La priorità sarà data a pazienti immunodepressi, ai residenti delle case di riposo e ai pazienti nei reparti geriatrici. Il primo ministro Naftali Bennett ha annunciato che il quarto richiamo potrebbe essere presto allargato a tutti gli israeliani con più di 60 anni e al personale sanitario.

"La somministrazione di una quarta dose valuterà il possibile aumento degli anticorpi e la comparsa di effetti collaterali e dirà se riduce o meno il rischio di infezione", ha affermato Gili Regev-Yochay, direttore del dipartimento di malattie infettive dello Sheba Hospital. Israele ha anche ricevuto giovedì la sua prima spedizione di pillole anti-coronavirus da Pfizer, poiché il numero di infezioni continua ad aumentare. Le autorità hanno identificato giovedì 4.916 nuovi casi di Covid-19 su circa 157.000 test effettuati. Il dato sui contagi giornalieri è un record dal 27 settembre, sottolinea Ynet, che riporta i dati del ministero della Salute. L'indice R è arrivato a 1,71. I pazienti Covid ricoverati in ospedale con sintomi gravi sono 93.