Un milione e mezzo di euro cash, ecco la foto delle mazzette del Qatargate

Più di un milione e mezzo di euro, in gran parte in biglietti da 50 e 20, e in minor quantità da 100 e 200. I giornali belgi Le Soir e Knak hanno pubblicato in anteprima le foto della polizia che mostrano i soldi sequestrati all'ex eurodeputato e presidente della Ong Fight Impunity, Antonio Panzeri, e alla ormai vicepresidente del Parlamento di Strasburgo, Eva Kaili, durante le perquisizioni degli scorsi giorni nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate. Secondo le prime ricostruzioni la socialista Kaili, che proprio oggi è stata destituita dal suo ruolo dall'Assemblea comunitaria, è stata trovata in possesso di sacchi di denaro contante nella sua casa di Bruxelles.

La donna è stata arrestata dopo un'irruzione nella sua casa dove la polizia ha trovato circa 150mila euro nascosti in "lussuose borse da viaggio", secondo fonti giudiziarie. Con lei viveva anche l'altro arrestato, Francesco Giorgi, ex assistente di Panzeri e attuale assistente di Andrea Cozzolino. Il raid ha fatto seguito alla revoca della sua immunità parlamentare dopo che il padre, Alezandros Kailis, è stato fermato venerdì nel suo albergo con una valigia piena di 600mila euro in contanti. Un deputato europeo può essere arrestato solo se trovato in flagranza di reato.

Altri 600mila euro in contanti sarebbero stati trovati nella casa di Panzeri, l'uomo che gli inquirenti considerano la mente della presunta organizzazione che, su richiesta del Qatar e dietro il pagamento di ingenti somme, utilizzava la propria posizione all'interno delle istituzioni comunitarie per influenzare le decisioni sul Paese del Golfo.

Panzeri, Kaili e Giorgi sono stati incriminati e messi agli arresti dal giudice istruttore Michel Claise, e i tre compariranno in tribunale domani (mercoledì) quando la camera di consiglio deciderà se tenerli o meno in detenzione.

