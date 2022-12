Qatargate, Eva Kaili destituita dal ruolo di vicepresidente del Parlamento Ue

Con un voto quasi all'unanimità il Parlamento europeo ha deciso di destituire la socialista Eva Kaili dal ruolo di vicepresidente dell'Aula. La politica greca, che era già stata espulsa da suo gruppo nonché dal suo partito nazionale, il Pasok, si trova in galera accusata di essere parte di un'organizzazione criminale che riceveva tangenti dal Qatar in cambio di interventi a Bruxelles a favore del Paese del Golfo.

Dopo la decisione in questa direzione della Conferenza dei presidenti, che riunisce i leqder dei vari gruppi politici, si è passati al voto in Penaria. Era necessaria una maggioranza dei due terzi ma hanno votato a favore 625 deputati sui 628 presenti. Due si sono astenuti, la conservatrice olandese Dorien Rookmaker e il tedesco Joachim Kuhs del gruppo di estrema destra Identità e Democrazia. L'unico a votare contro è stato il croato ed ex giudice Mislav Kolakusic, del gruppo dei Non Iscritti.