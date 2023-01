Qatargate: la commissione Diritti umani del Parlamento Ue resta senza presidente

Dopo settimane di attacchi legati al Qatargate, l'eurodeputata Maria Arena ha annunciato che lascerà la presidenza della commissione per i Diritti dell'uomo del Parlamento europeo. Considerata vicina all'ex eurodeputato Antonio Panzeri, tra i primi arrestati a Bruxelles per l'indagine sul Qatargate, Arena aveva preso il posto di presidenza della commissione parlamentare lasciato proprio dal politico italiano che non si era ricandidato nel 2019. Esponente del Partito socialista belga, Arena non risulta destinataria di richiesta di revoca dell'immunità parlamentare. I giudici belgi hanno invece chiesto di poter procedere nei confronti del suo collega di partito, Marc Tarabella.

Il nome della parlamentare belga di origini italiane è stato regolarmente citato nelle ultime settimane dalla stampa locale per i suoi frequenti contatti con Panzeri e per il suo ruolo di presidente della commissione parlamentare competente per i diritti umani, le cui attività potrebbero essere state oggetto di tentativi di corruzione, secondo gli elementi investigativi ormai di pubblico dominio.

Nelle ultime ore è emerso anche che l'ormai ex presidente della commissione Diritti umani dell'Eurocamera aveva viaggiato in Qatar a spese di Doha senza dichiarare correttamente chi aveva pagato per i voli e l'albergo. Alla rivelazione della testata Politico sono seguite le scuse di Arena che ha definito l'omessa dichiarazione "un errore", aggiungendo che la colpa era della sua segretaria che non aveva dichiarato nessuno dei suoi viaggi all'estero nonostante la stessa parlamentare le avesse chiesto di farlo.