A Bruxelles è guerra sul padel: il Qatar vuole assoldare i campioni, la birra spagnola si oppone

Dopo la ‘conquista’ dei mondiali di calcio del 2022, il Qatar ha messo nel mirino un altro sport la cui popolarità è in forte crescita. Si tratta del padel, una via di mezzo tra il tennis e lo squash che si pratica con una racchetta rigida con cui ci si scambia una pallina con una pressione interna inferiore a quella delle palle da tennis, che permette un maggior controllo dei colpi e dei rimbalzi sulle sponde.

Il Paese del Medio Oriente, dopo aver ospitato i Campionati mondiali di padel dello scorso anno, sta ora cercando di creare un nuovo circuito professionale per lo sport in ascesa che però in Europa conta su un big un po’ troppo ingombrante. Si tratta dell’azienda di birra spagnola Estrella-Damm, che attualmente ha sotto contratto i migliori giocatori di padel a livello mondiale. Questi ultimi, riporta il sito di notizie Politico, “sono vincolati a contratti con il World Padel Tour (Wpt)” sponsorizzato dall’azienda spagnola.

Dopo gli investimenti annunciati dal Qatar, i migliori giocatori di padel si sono rivolti all’Unione europea per aiutarli a sfuggire ai contratti firmati con Estrella-Damm, che, a detta dei divi dello sport emergente, sarebbero illegali ai sensi delle regole Ue in materia di concorrenza. I giocatori si stanno quindi preparando alla partita contro il loro datore di lavoro per un reclamo sui contratti di esclusiva. Il campo da gioco, a quanto si apprende, sarà un ricorso ai servizi antitrust della Commissione europea.

Ma Estrella-Damm e l’attuale World Padel Tour non si daranno per vinti facilmente. In risposta al tentativo dei giocatori di rescindere i loro contratti, il Tour ha minacciato i giocatori a contratto con azioni legali e multe punitive fino a 500.000 euro. Si tratta di dieci volte quello che i migliori giocatori di padel possono sperare di guadagnare in un anno di tornei. Una ritorsione davvero pesante per i campioni del nuovo sport che sognano di poter accettare le allettanti proposte degli investitori qatarini.