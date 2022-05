Smacco per Putin: alla parata salta la "Z" in cielo. Le frecce russe restano a terra

Nei giorni scorsi, le prove dei caccia MiG-29 avevano preannunciato il loro spettacolo sui cieli di Mosca disegnando una gigantesca "Z" in aria, prima di scaricare i fumi rossi, blu e bianchi della bandiera della Federazione Russa. Ma il meteo ha guastato i piani degli scenografi della parata del V-Day, il Giorno della vittoria con cui il Cremlino celebra ogni 9 maggio la vittoria delle sue truppe sul nazismo.

Lo spettacolo aereo alla fine non ha avuto luogo "a causa del maltempo", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov all'agenzia di stampa statale russa Tass. Insieme agli 8 MiG-29, le frecce tricolore russe per intenderci, nei cieli di Mosca avrebbero dovuto svettare anche altri 69 veivoli, tra aerei ed elicotteri. Tra questi, anche l'Ilyushin Il-80, l'aereo ribattezzato "del giorno del Giudizio" o anche "Cremlino volante", che è stato progettato per trasportare il presidente russo Vladimir Putin e altri alti funzionari in caso di guerra nucleare.