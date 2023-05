Putin "accoglie" von der Leyen a Kiev con 15 missili

Vladimir Putin ha "accolto" la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, con una serie di missili lanciati su Kiev poco prima del suo arrivo nella capitale ucraina. Lo ha reso noto il governo ucraino, che sostiene di aver abbattuto nelle notte tra lunedì e martedì "circa 15" razzi puntati sulla città, poche ore prima che von der Leyen raggiungesse Kiev in treno per far visita al presidente Volodymyr Zelensky in occasione della Giornata dell'Europa.

"Non ci sono state vittime, né gravi danni causati dalla caduta di detriti", ha detto su Telegram Serhiy Popko, capo dell'amministrazione militare ucraina. "È bello essere tornata a Kiev, dove i valori che ci stanno a cuore vengono difesi ogni giorno”, ha twittato von der Leyen scendendo dal treno che l'aveva portata nella capitale ucraina. Von der Leyen incontrerà, oltre a Zelensky, anche il primo ministro Denys Shmyhal. Sul tavolo la questione della fornitura di munizioni, il sostegno finanziario dell'Ue all'Ucraina, le nuove sanzioni anti-Russia e le esportazioni di grano e altri cereali.

Ma il viaggio della presidente della Commissione è anche un messaggio di sostegno a Kiev nel suo cammino verso l'Ue: il 9 maggio è la Giornata dell'Europa, ma finora in Ucraina questa data è stata celebrata per ricordare la vittoria dell'Unione sovietica sui nazisti nella seconda guerra mondiale. Zelensky ha deciso di sposare la "festa" Ue, un chiaro gesto per prendere le distanze da Mosca, dove nelle stesse ore è in corsa la parata militare della Giornata della Vittoria.