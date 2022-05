Decine di feriti da punture a concerti e stadio, il nuovo "spiking" si diffonde in Europa

Decine di giovani ragazze e ragazzi, alcuni dei quali minorenni, hanno dichiarato di essere stati punti da una siringa mentre si trovavano in discoteca, al bar o festival. Le vittime, una sessantina in Francia, una ventina in Inghilterra, e adesso, una quarantina in Belgio. Le vittime dichiarano tutte di aver sentito una puntura in diverse parti del loro corpo (cosce, caviglie, braccia, spalle, schiena) mentre ballavano. Molti di loro hanno riportato sintomi di malessere come vampate di calore, vertigini, nausea, o perdita di equilibrio. Questo nuovo "modus operandi" sembra essere emerso in Europa qualche mese fa, i primi casi sono stati registrati nel Regno Unito già a settembre.

Decine di casi in Belgio

In Belgio, i casi si sono moltiplicati nelle ultime settimane, creando il panico tra le autorità e gli organizzatori di eventi. Durante il pride, che si è tenuto la scorsa settimana a Bruxelles, sono state riportate due denunce. “Il Belgian Pride desidera informarvi che sono stati segnalati dei casi di punture selvagge. Se siete stati vittime di questa pratica, vi chiediamo di recarvi con urgenza all'ospedale più vicino”, hanno fatto sapere gli organizzatori sulla loro pagina Facebook.

Altri 14 casi sono stati segnalati durante una partita della KU Machelen, in questo caso le autorità hanno riscontrato delle "ferite da puntura", ferite che potrebbero essere state causate da un ago. Altre quattro segnalazioni sono giunte alle autorità in seguito al festival Inc’Rock che si è tenuto a Incourt, nella regione del Brabante Vallone. Durante un festival tenutosi martedì ad Hasselt un totale di 24 giovani hanno riportato nausea, iperventilazione e cefalea. Alcuni di loro avrebbero sentito una puntura, ma non tutti. Dieci di loro sono stati portati in ospedale come misura preventiva per ulteriori esami. I test tossicologici sono risultati negativi.

Cos’è lo spiking

Si parla di "spiking" quando qualcuno immette alcol o droghe nelle bevande o nel corpo di un'altra persona a sua insaputa e/o senza il suo consenso. Il modo più comune in cui le persone vengono drogate è l'aggiunta di alcool extra o droghe alla loro bevanda, a loro insaputa e senza il loro consenso. Tuttavia, le sostanze stupefacenti possono essere immesse nel corpo di qualcuno anche in altri modi, come ad esempio iniettandole con una siringa. Il fenomeno è emerso per la prima volta nell'autunno dello scorso anno, all'inizio del nuovo anno accademico in Gran Bretagna. Sono stati principalmente studenti a riferire di essere stati drogati tramite questa “tecnica”.

Psicosi o realtà?

La situazione sta creando un clima di psicosi nel Paese, anche se le autorità hanno ancora difficoltà a determinare i contorni e la portata del fenomeno. Al momento non sono state trovate siringhe e non sono stati effettuati arresti. E, senza negare l'esistenza di fatti potenziali, diversi elementi sollevano interrogativi. Innanzitutto, le indagini tossicologiche non hanno portato a niente, in nessuno dei campioni analizzati sono è stata riscontrata la presenza di sostanze stupefacenti. Tuttavia è importante sottolineare che spesso è difficile provare la presenza di una sostanza: il Ghb smette di essere rilevabile nel sangue solo poche ore dopo essere stato assunto.

Fino ad oggi, nessuna siringa è stata trovata e nessun sospetto è stato identificato, e l’unica prova che esiste sono le “ferite da puntura” riportate dai tifosi del Ku Machelen. La mancanza di prove ha caratterizzato la maggior parte degli episodi di questo tipo avvenuti in Europa. Gli esperti rimangono alquanto divisi. "È possibile, c'è sempre una possibilità, che questo sia qualcosa di nuovo di cui non sapevamo", spiega a Vrt news David Caldicott, medico di emergenza esperto di farmacologia. "Ma se è il caso qui, lo chiamiamo 'cigno nero' in gergo medico: qualcosa che nessuno ha mai visto e di cui nessuno sa. Quindi è possibile, ma non è la spiegazione più probabile".

C'è ovviamente anche l'aspetto psicologico, dicono gli esperti. "Non dovresti sottovalutare l'effetto sull'ambiente se qualcuno inizia a sentirsi male. Presto anche qualcun altro sente qualcosa", spiega a Tina Van Havere, ricercatrice di farmacologia. "Quindi devi distinguere tra le persone che effettivamente si sentono male a causa dell'ago spillo e l'ambiente circostante", aggiunge Van Havere. "Se un numero sufficiente di persone aveva paura che stesse succedendo qualcosa, è probabile che alcuni di loro si comportassero come se lo fossero, anche se non c'era nulla nel loro flusso sanguigno". Vertigini e svenimenti si verificano anche senza farmaci, sottolinea Caldicott. "Se un numero sufficiente di persone crede che sia successo loro qualcosa, è plausibile che il loro corpo reagisca come se fosse realmente accaduto, anche se non c'è nulla nel loro corpo. L'esperienza della paura può causare iperventilazione, vertigini e persino perdita di coscienza", spiega il medico.