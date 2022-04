Trovate prove di stupri su donne uccise e gettate nelle fosse comuni in Ucraina

Medici legali ucraini che hanno effettuato le autopsie sui corpi di donne rinvenuti in fosse comuni a nord di Kiev affermano che alcune di queste sono state stuprate prima di essere uccise.

"Abbiamo già alcuni casi che sembrerebbero di donne stuprate prima di essere uccise con colpi di arma da fuoco", ha detto Vladyslav Pirovskyi, un medico legale ucraino che con una squadra di colleghi ha condotto decine di autopsie su residenti di Bucha, Irpin e Borodianka morti durante l'occupazione russa della zona. "Non possiamo fornire ulteriori dettaglia in quanto è ancora in corso la raccolta dei dati e abbiamo ancora centinaia di corpi da esaminare", ha aggiunto il medico secondo quanto riferisce il Guardian.

Come spiega il quotidiano britannico la squadra di Pirovskyi ha esaminato circa 15 corpi al giorno, molti dei quali erano mutilati. "Ci sono molti corpi bruciati e corpi pesantemente sfigurati che sono semplicemente impossibili da identificare", ha detto. "La faccia potrebbe essere fatta a pezzi, non puoi rimetterla insieme, a volte non c'è affatto la testa", ha raccontato spiegando che i corpi di alcune donne mostravano segni che le vittime erano state uccise da colpi di arma automatica, con fino a sei fori di proiettile nella schiena.

Oleh Tkalenko, un alto procuratore della regione di Kiev, ha detto che i dettagli dei presunti stupri sono stati trasmessi al suo ufficio, che sta indagando su circostanze come l'ubicazione e l'età delle vittime, ma "i casi di stupro sono una questione molto delicata", ha detto ricordando che "i medici legali hanno il compito specifico di controllare i genitali delle vittime femminili e cercare segni di stupro".

In seguito al ritiro delle truppe russe dalle città e dalle periferie intorno alla capitale, dozzine di donne hanno riferito alla polizia, ai media e alle organizzazioni per i diritti umani delle atrocità che hanno subito per mano dei soldati russi. Gli investigatori hanno ascoltato testimonianze di violenze sessuali di gruppo, aggressioni avvenute sotto la minaccia delle armi e stupri commessi davanti a bambini.

Gran parte delle prove raccolte dai pubblici ministeri ucraini saranno presto trasmesse alla Corte penale internazionale (Cpi), che ha avviato un'indagine su possibili crimini di guerra e crimini contro l'umanità in Ucraina da parte dell'esercito di Vladimir Putin. Tra questi ci potrebbe essere anche l'utilizzo di bombe con al loro interno fléchettes, un'arma antiuomo ampiamente utilizzata durante la prima guerra mondiale. Si tratta di minuscole frecce di metallo che servono ad aumentare il numero dei morti nella zona circostante a quella in cui cade il colpo di artiglieria. Ogni ordigno può contenere fino a 8mila fléchettes e questi proiettili esplodono in ritardo grazie a una miccia temporizzata.