Caos dopo la riforma delle pensioni: a Parigi bloccati aeroporto e stazione dei treni

Giornata di scioperi in Francia. A Parigi, da Piazza della Bastiglia, è partito il corteo della manifestazione intersindacale. Sono attesi tra le 40 e le 70 mila manifestanti. Chiuse la Tour Eiffel, Arco di Trionfo, Reggia di Versailles.

Contati invece 280 mila manifestanti a Marsiglia in questa nona giornata di proteste. 78 scuole superiori sono state chiuse in tutto il paese e altre occupate, perfino il prestigioso liceo Louis-le-Grand della capitale. A Renne, in Bretagna, ci sono tensioni in corso con la polizia, che ha usato gli idranti contro i manifestanti. Sempre in Bretagna, il ministro dell'Interno francese Darmanin ha denunciato con un Tweet degli attacchi contro la prefettura di Lorient "che non resteranno impuniti". A Nantes, invece, la polizia ha usato gas lacrimogeni per disperdere la folla. La segretaria di Cfdt (Confédération française démocratique du travail) Laurent Berge fa appello alla non violenza in riferimento alle situazioni di tensione nel paese.

Inacceptables attaques et dégradations contre la sous-préfecture et le commissariat de Lorient. Pensées aux fonctionnaires blessés. Ces actes ne peuvent rester impunis. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 23, 2023

Articolo in aggiornamento

Poco prima di mezzogiorno a Parigi i manifestanti hanno occupato la stazione ferroviaria Gare de Lyon, invadendo i binari e fermando il traffico su rotaie. Qui il sindacalista di Sud-Rail Fabien Villedieu ha dichiarato "La determinazione è il sentiero della vittoria. Possiamo vincere". Il corteo partito dalla stazione è attualmente in rotta verso il quartiere Bercy. Alle 14 è previsto un corteo che partirà da piazza della Bastiglia.

I manifestanti contro la riforma delle pensioni hanno bloccato il passaggio all'aeroporto Charles de Gaulle vicino a Parigi.



Si è formato un ingorgo all'ingresso, bisogna camminare fino ai terminal, riferisce BFMTV. pic.twitter.com/pSbKD9a30h — Sampieri Franco (@SampieriFranco2) March 23, 2023

Paralizzato anche l'aeroporto Roissy-Charles-de-Gaulle: a causa dello sciopero dei controllori aerei, la Direzione generale dell'aviazione civile francese (Dgac) ha chiesto alle compagnie di annullare oggi il 30 per cento dei voli a Paris-Orly e il 20 per cento in altri aeroporti provocando caos aereo generalizzato e ritardi anche in altri aeroporti di altri paesi.

La nuova giornata di protesta arriva dopo l'approvazione della riforma delle pensioni di Emmanuel Macron, fatta passare secondo un articolo costituzionale che ha scavalcato il parlamento. L'aumento di due anni dell'età pensionabile ha fatto scattare da 10 giorni scioperi e proteste in tutto il paese. L'inizio della nuova giornata di mobilitazione era previsto per le 14 con l'inizio di un corteo da Piazza della Bastiglia. Ma già dalle prime ore dell'alba i manifestanti si sono riuniti in proteste spontanee occupando vari punti strategici della comunicazione della città. Si aspettano molte più persone rispetto alle scorse giornate e la Gendarmeria teme che possano emergere azioni radicali. Alle 19 è convocato un incontro con i segretari delle forze sindacali.