I morti di Bucha 'portati' nelle strade di Mosca, la protesta dell'artista russo

Ha 'portato' i morti di Bucha a Mosca, affinché tutti i russi potessero vedere quello che il loro esercito sta facendo in Ucraina. Un artista ha inscenato una protesta solitaria nelle strade della capitale della Federazione, facendosi fotografare con le mani legate dietro la schiena steso a terra a faccia in giù, proprio come i cadaveri che sono stati trovati nella città dove è avvenuto quello che sembra essere stato un massacro a sangue freddo di civili. L'artista, di cui non si conosce l'identità, ha messo in atto la sua performace in quattro luoghi della città, compreso una nelle vicinanze del Palazzo del Cremlino, la residenza del presidente Vladimir Putin. La performance, intitolata "#Bucha-#Mosca", si basa su una delle foto più toccanti della città di pendolari che si trova non molto distante Kiev, dove funzionari ucraini hanno scoperto almeno 340 corpi di civili uccisi dopo la ritirata russa dalla città la scorsa settimana.

La Russia ha negato con veemenza il suo ruolo in qualsiasi omicidio, accusando persino l'Ucraina di aver manipolato o messo in scena immagini e filmati che sono stati visti in tutto il mondo, e ora l'Onu ha chiesto un'indagine indipendente. Le proteste contro la guerra in Russia sono rare da quando il Cremlino ha approvato una nuova legge che prevede una pesante pena detentiva per chiunque metta in dubbio le "operazioni speciali" di Mosca, e chiamarla guerra può essere sufficiente per essere multati o anche arrestare.

Il gruppo Resistenza femminista contro la guerra ha lanciato una campagna intitolata "Mariupol5000" con l'obiettivo di mettere 5mila croci e monumenti funebri improvvisati in tutto il paese in memoria delle persone uccise nell'assedio di Mariupol. Nel suo canale Telegram il movimento ha affermato di aver già allestito 500 memoriali improvvisati in 37 città russe, da quella più occidentale di Kaliningrad a Vladivostok sul Pacifico, e sui social sono state condivise sui foto di croci di legno con cartelli con la scritta "Bucha" o "5mila persone sono state uccise a Mariupol".