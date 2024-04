Chi è il principe Reuss, l'antisemita che ha tentato un colpo di stato in Germania

Nostalgici del nazismo, antisemiti, no-Vax e appassionati di astrologia. Questa la descrizione in sintesi del gruppo di 27 persone che va a processo in questi giorni per avere programmato un colpo di stato in Germania. Non proprio un gruppo di sprovveduti, visto il dettaglio con cui avevano programmato azioni violente nei confronti del parlamento tedesco. Si tratterà di uno dei processi più grandi e di rilievo nella storia tedesca quello nei confronti di questi cospirazionisti di estrema destra, al punto che la magistratura ha deciso di dividere gli imputati per ragioni logistiche e di sicurezza in tre gruppi, dividendoli in due città. Al vertice c'è un uomo d'affari, Heinrich Reuss, sedicente principe dalle idee antisemite, determinato a sbarazzarsi delle istituzioni democratiche di Berlino per fondare uno Stato tedesco nuovo di zecca, modellato sui confini (e le idee) del 1937. Anche se l'organizzazione non era vastissima e le armi a disposizione limitate, il processo è uno dei tanti segnali della profondità con cui le idee degli estremisti di destra stiano pervadendo una parte della società tedesca, sia essa aristocratica o borghese.

I "cittadini del Reich"

Il 29 aprile si apre a Stoccarda il processo contro l'ala militare dei cospirazionisti, che avevano pianificato di sovvertire con la violenza il Bundestag. Molti del gruppo erano legati al movimento di estrema destra Reichsbürger (i "cittadini del Reich"): una galassia eterogenea connessa da una comune ideologia antisemita e antidemocratica, che rifiuta la legittimità della Repubblica federale tedesca. Secondo i pubblici ministeri avevano accesso "a un enorme arsenale di armi" tra cui 380 da fuoco, 350 da taglio, quasi 500 armi di altro tipo e 148mila munizioni. Queste ultime venivano indicate con il nome in codice "bonbons". "Si tratta di persone che non riconoscono la repubblica federale e le sue strutture democratiche", hanno detto alla stampa i pubblici ministeri. Secondo gli investigatori, gli aspiranti golpisti avrebbero anche pagato circa 140mila euro una banda criminale svizzera per ottenere altre armi.

Il paracadutista con l'uniforme nazista

Alla guida dell'ala para-militare ci sarebbe Peter Wörner, soprannominato "Lupo", un ex soldato d'élite, paracadustista e istruttore di sopravvivenza, che aveva incaricato un sarto di preparargli un'uniforme da soldato "in stile nazista" in vista del nuovo "regime". Tra i piani molto dettagliati gli investigatori hanno trovato anche una "lista di esecuzione" che includeva anche il cancelliere Olaf Scholz, il parlamentare dei Cristiano-democratici Friedrich Merz e la co-presidente dei Verdi Annalena Baerbock. Insieme a loro comparivano anche i presentatori televisivi Markus Lanz e Sandra Maischberger.

Assalto al Reichstag

Secondo il network televisivo Welt, nel marzo 2022 Wörner avrebbe cercato compagni d'armi, circa una trentina di uomini, con l'obiettivo di portare via i politici in manette dopo l'assalto al Reichstag, l'edificio a Berlino che ospita il parlamento tedesco. I cospiratori puntavano ad eliminare con la forza l'ordine statale esistente e sostituirlo con un proprio governo. I piani risalirebbero all'agosto del 2021, ma il gruppo è stato scoperto nel dicembre 2022 nell'ambito di una serie di raid antiterrorismo, durante i quali circa 3mila agenti hanno perquisito 150 proprietà in 11 Stati federati tedeschi, oltre che all'estero.

Il "principe" ideatore del golpe

L'ideatore del gruppo sarebbe l'autoproclamato Heinrich XIII, principe Reuss, di 72 anni. Reuss fa parte del gruppo che sarà processato a Francoforte a partire dal 21 maggio. Uomo d'affari e discendente di una famiglia ex aristocratica, il "principe" sostiene idee monarchiche e antisemite. È accusato di aver fondato il gruppo per eliminare l'ordine statale con azioni violente. In caso di successo, sarebbe diventato il nuovo leader "provvisorio" della Germania. Dalle indagini è trapelato che Reuss, divorziato da una donna iraniana da cui ha avuto una figlia femmina e un maschio, sarebbe fidanzato una cittadina russa identificata dai pubblici ministeri come "Vitalia B", che si presume abbia avuto un ruolo nel complotto del colpo di stato. Il gruppo di aspiranti golpisti non va letto come un nucleo distante dalla realtà politica e sociale tedesca. Tra i sospettati figura anche la giudice berlinese ed ex membro del Bundestag del partito AfD Birgit Malsack-Winkemann. L'Afd (Alternative für Deutschland - Alternativa per la Germania) di estrema destra è da mesi in testa ai sondaggi in vista delle elezioni europee di giugno.

Le ministre del complotto

Oltre all'aspetto criminale, dalle indagini è emersa finora un'anima complottista. Tra i progetti del gruppo figurava anche quello di cercare "prigioni infantili sotterranee" nelle quali erano convinti che un "governo mondiale" segreto stesse conducendo esperimenti sui bambini. Un'idea che ricorda molto le bufale diffuse dai complottisti di QAnon, il forum in cui si annida il nocciolo duro dei sostenitori dell'ex presidente Donald Trump e da cui sarebbe partito l'assalto al Campidoglio negli Stati Uniti. Sotto processo ci sarà anche Melanie Ritter, una dottoressa di 57 anni specializzata nel predire il futuro attraverso le uova e scettica sul vaccino Covid. Nel governo golpista per lei era stato ritagliato il ruolo di ministra della sanità. Il "ministero delle comunicazioni" sarebbe spettato invece a Hildegard Leiding, astrologa 60enne, anche lei membro del partito AfD. Insieme a Thomas T, saldatore 60enne della scena rock della Baviera meridionale, avrebbe cercato i candidati per il "futuro governo" su "base spirituale" e in base alla loro data di nascita.

Lo chef stellato del "Nuovo esercito tedesco"

Ad occuparsi della dieta del redivivo Reich ci sarebbe stato Frank Heppner, chef stellato austriaco. Anche lui è stato arrestato nel 2022 in un hotel a cinque stelle nella stazione sciistica austriaca di Kitzbohel dove lavorava. I pubblici ministeri lo considerano un membro del comando del braccio militare del gruppo terroristico, responsabile del reclutamento di nuovi membri, dell'ottenimento di armi e altre attrezzature. Sarebbe stato anche incaricato di gestire la mensa che avrebbe fornito pasti ai membri del cosiddetto "Nuovo esercito tedesco". Se venisse condannato, gli toccheranno al massimo quelli della mensa del carcere.