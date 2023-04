Lo Stato paga in ritardo: l'Ue avvia procedura contro l'Italia

La Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per la violazione delle norme Ue sui pagamenti da parte della pubblica amministrazione. La decisione di Bruxelles riguarda in particolare la sanità della Regione Calabria, dove secondo le ultime stime i ritardi nel saldo delle fatture delle imprese fornitrici hanno superato i limiti consentiti dalla direttiva europea nel 49% dei casi.

"Secondo la Commissione, l'Italia non garantisce la conformità alla direttiva sui ritardi di pagamento per quanto riguarda il settore sanitario nella Regione Calabria. La legge italiana costituisce una violazione della direttiva sui ritardi di pagamento in quanto proroga oltre i termini previsti dalla direttiva il termine di pagamento per i debiti delle amministrazioni pubbliche. La Commissione ha pertanto deciso di inviare all'Italia una lettera di costituzione in mora", si legge in una nota di Bruxelles.

I ritardi di pagamento, prosegue la Commissione, "hanno effetti negativi sulle imprese in quanto ne riducono la liquidità, ne impediscono la crescita, ostacolano la loro resilienza e potenzialmente vanificano i loro sforzi per diventare più ecologiche e più digitali. Nell'attuale contesto economico le imprese, e in particolare le Pmi, fanno affidamento su pagamenti regolari per poter funzionare e mantenere i livelli di occupazione. La direttiva sui ritardi di pagamento impone alle autorità pubbliche di saldare le fatture entro 30 giorni (60 giorni nel caso degli ospedali pubblici). Rispettando questi termini di pagamento, le autorità pubbliche danno il buon esempio nella lotta contro la "cultura" dei ritardi di pagamento nel mondo delle imprese", conclude Bruxelles.