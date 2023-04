Primo ok per Di Maio rappresentante Ue nel Golfo. L'Italia non si oppone

Primo via libera per la nomina di Luigi Di Maio a rappresentante speciale dell'Ue nei Paesi del Golfo. Il Comitato politico e di sicurezza, organo composto dagli ambasciatori degli Stati membri, ha ratificato la nomina dell'ex ministro degli Esteri italiano. Il passaggio è avvenuto senza discussione.

A selezionare Di Maio è stato l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell. Una scelta che aveva sollevato le polemiche da parte di esponenti della maggioranza di governo in Italia. Per il momento, però, la rappresentanza italiana a Bruxelles non si è opposta alla nomina. Perché Di Maio assuma l'incarico in via definitiva, servono ancora due passaggi: il via libera del Coreper, ossia il comitato dei rappresentanti permanenti dei governi presso l'Ue, e infine l'approvazione del Consiglio dei ministri dell'Ue.